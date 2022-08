Mirbud aneksował kilka kontraktów z GDDKiA. Będzie wyższa waloryzacja

Mirbud zawarł aneksy do pięciu umów ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Przedmiotem zawartych aneksów jest zwiększenie maksymalnego limitu waloryzacji dla robót kontraktowych z 5 proc. do 10 proc. zaakceptowanej kwoty kontraktowej- wynika z informacji podanych przez spółkę.

„Przedmiotem zawartych aneksów jest zwiększenie maksymalnego limitu waloryzacji dla robót kontraktowych z 5 do 10 procent Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej”- podał Mirbud w komunikacie.

Aneksy, jak podał Mirbud, dotyczą następujących kontraktów:

1."Budowa autostrady A18 Olszyna - Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 4 od km 50+000 do km 71+533";

2."Budowa autostrady A18 Olszyna - Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 2 od km 11+860 do km 33+760";

3."Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Siewierz - Poręba - Zawiercie (Kromołów) - od km 105+836 do km 122+500"

4."Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice. Odcinek 3. węzeł Koszalin Południe (bez węzła) - węzeł Bobolice (z węzłem)"

5. "Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)".

Grupa Mirbud w I kwartale 2022 osiągnęła 501,8 mln zł przychodów ze sprzedaży notując prawie 15,2 mln zł zysku netto wobec 298,3 mln zł przychodów ze sprzedaży i 27,5 mln zł zysku netto w I kwartale 2021.

Według szacunków grupa Mirbud w I półroczu 2022 osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 1,351 mld zł i 39 mln zł zysku netto wobec 872,6 mln zł przychodów ze sprzedaży i 49,7 mln zł zysku netto w I półroczu 2021 roku.

