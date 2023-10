Oferta Mirbudu w przetargu na budowę obwodnicy miasta Nowy Korczyn została właśnie uznana za najkorzystniejszą - donosi budowlana spółka.

Przetarg na budowę obwodnicy Nowego Korczyna prowadzi Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Oferta Mirbudu opiewa na nieco ponad 93,2 mln złotych brutto. W sumie oferty w postępowaniu złożyło 15 firm.

Obwodnica Nowego Korczyna ma się zaczynać na włączeniu drogi wojewódzkiej nr 973 do do drogi krajowej nr 79. Stąd ruch skierowany zostanie na zachodni stronę miejscowości. Za Nowym Korczynem ponownie trasa włączy się do DK 79.



Nowa droga będzie mieć 3,5 km długości. W jej ciągu powstanie most przez Nidę oraz wiadukt nad drogą powiatową. To właśnie te dwa obiekty odpowiadają za stosunkowo wysoką cenę inwestycji.

Obwodnica planowana była już od dłuższego czasu i stała się szczególnie potrzebna, gdy został otwarty most przez Wisłę, który łączy Nowy Korczyn z położoną na wschodnim brzegu rzeki wsią Borusowa.