Mirbud podtrzymuje swój plan. W takie wyniki celuje

Grupa Mirbud w pierwszym kwartale 2023 roku wypracowała 516,3 mln zł przychodów wobec 501,8 mln zł przed rokiem, co oznacza wzrost o niemal 3 proc. Zysk netto wyniósł 13,1 mln zł i był niższy o prawie 14 proc. rok do roku.

- Zarówno przychody, jak i część wynikowa, kwartał do kwartału, wskazują na stabilizację na poziomie 2022 r. i mniej więcej w takie przychody i wyniki grupa celuje w 2023 r. Wszystko idzie zgodnie z planem - powiedział członek zarządu Mirbudu Paweł Korzeniowski.

- Spodziewamy się w tym roku porównywalnych wyników rok do roku – dodał Paweł Bruger, rzecznik prasowy Mirbudu.

W pierwszym kwartale 2023 roku grupa Mirbud wypracowała 516,3 mln zł przychodów wobec 501,8 mln zł przed rokiem, co oznacza wzrost o niemal 3 proc. Zysk netto wyniósł 13,1 mln zł w porównaniu do 15,2 mln zł rok wcześniej, co oznacza spadek o prawie 14 proc. W 2022 r. grupa Mirbud miała 3,3 mld zł przychodów i 119,2 mln zł zysku netto.

Portfel zamówień grupy Mirbud na lata 2023-2026 sięgnął na koniec marca 2023 roku 5,25 mld zł.

- Backlog (portfel zleceń przyp. red.) na koniec kwietnia to nieco ponad 5 mld zł. Podtrzymujemy nasz cel utrzymania backlogu powyżej 5 mld zł – powiedział dyrektor finansowy i członek zarządu Mirbudu Paweł Korzeniowski.

Mirbud będzie zwiększał portfel w zakresie budownictwa drogowego.

- W budownictwie kubaturowym dużo inwestycji, które prowadzimy, jest bliskich zakończenia, szczególnie dotyczy to budownictwa przemysłowego, które jest krótkoterminowe z założenia – dodał Paweł Bruger.

Mirbud działa na polskim rynku przede wszystkim jako generalny wykonawca w obszarze budownictwa użyteczności publicznej, mieszkaniowego, przemysłowego oraz inżynierii drogowej.

Spółka do 2008 roku jest notowana na GPW. Jej wartość rynkowa to 689,92 mln zł.

Największym akcjonariuszem z 45,34 proc. akcji jest Jerzy Mirgos z podmiotami zależnymi.

