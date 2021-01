Mirbud pozyskał pokaźny kontrakt drogowy

Umowę na przebudowę drugiego 14-kilomtrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno - Lisewo w województwie kujawsko-pomorskim podpisano we wtorek w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Inwestycję o wartości 70 mln zł zrealizuje konsorcjum spółek Kobylarnia i Mirbud.

"To strategiczna inwestycja dla Chełmna, Wąbrzeźna i Brodnicy, ponieważ daje dostęp do autostrady. Zależy nam aby jak najszybciej oddać obydwa odcinki do użytku mieszkańców. Jestem przekonany, że konsorcjum Kobylarnia i Mirbud dokończy inwestycję do grudnia 2022 r." - powiedział obecny przy podpisaniu umowy wicemarszałek województwa Zbigniew Sosnowski.

Droga wojewódzka nr 548 ma kluczowe znaczenie dla połączenia północnej części regionu (Świecia, Chełmna, Brodnicy i Wąbrzeźna) z autostradą A1 (węzeł w Lisewie). Koszt gruntownej przebudowy trasy długości 28,5 km ze Stolna do Wąbrzeźna to około 140 mln zł. Prace budowlane podzielono na dwa etapy.

W listopadzie 2020 r. podpisano umowę na prac 14,5-kilometrowego odcinka pomiędzy węzłem autostradowym w Lisewie a Wąbrzeźnem. Obecnie wykonawca przygotowuje tymczasową organizację ruchu, zaplecze budowy i prowadzi badania podłoża. Planowany termin ukończenia prac to grudzień 2022 r.

W ramach przebudowy jezdnia zostanie wzmocniona i poszerzona do 7 metrów. Wzdłuż niej powstanie pobocze. Prace wykonane wcześniej pozwoliły ominąć miejscowość Kamlarki od strony północnej i uniknąć wyburzeń. Zniknął także niebezpieczny łuk pomiędzy Cepnem i Kamlarkami, a trasę poprowadzono nowym śladem. W Krusinie, w miejscu obecnego skrzyżowania z drogami na Paparzyn i Bartlewo, wybudowane zostanie rondo. Takie rozwiązania zastosowane będą też w Lisewie, w miejscu obecnego skrzyżowania ulic Chełmińskiej i Mikołaja z Ryńska.

Skrzyżowania z drogami lokalnymi na Kornatowo i Pniewite, przebiegające w pobliżu przejazdu kolejowego, zostaną od niego odsunięte. W Cepnie wyznaczone zostanie miejsce do prowadzenia kontroli drogowych, a w Lisewie powstanie drogowa stacja meteorologiczna. Na odcinku pomiędzy Lisewem i Wąbrzeźnem pojawi się pięć skrzyżowań z ruchem okrężnym. Ronda wybudowane zostaną na przecięciu drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi i powiatowymi w miejscowościach: Józefkowo, Płużnica, Czaple, Bratoszewice i Trzcianek.

Dzięki wsparciu samorządów lokalnych - gmin Stolno, Lisewo, Płużnica, Ryńsk oraz miasta Wąbrzeźno - na całym modernizowanym odcinku powstaną bezpieczne, oddzielone od jezdni ścieżki dla pieszych i rowerzystów. Wkład finansowy samorządów lokalnych w realizację tej części inwestycji to 4,3 miliona złotych. W przedsięwzięciu uczestniczą też powiaty chełmiński i wąbrzeski, które - podobnie jak gminy - przekazały grunty pod budowę.