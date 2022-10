Mirbud przebija się przez masyw Baraniej Góry

Pierwsza z czterech naw tuneli w ciągu drogi ekspresowej S1 Przybędza - Milówka na Żywiecczyźnie (tzw. obejście Węgierskiej Górki) została przebita - informuje Mirbud.

"To nawa, w której pobiegnie jezdnia z południa w kierunku Żywca, nosząca oznaczenie TD1.2. W listopadzie przebita zostanie sąsiednia nawa, TD1.1 i tym samym w pierwszym z dwóch tuneli w masywie Baraniej Góry skupimy się na wykonaniu obudowy. Trwa drążenie obu naw drugiego, dłuższego tunelu TD2" - informuje w komunikacie budowlana spółka.

10 października 2019 r. Mirbud podpisał umowę z GDDKiA na zaprojektowanie i wybudowanie nowego 8,5-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S1. Ponad połowa jej długości przypada na obiekty inżynierskie. Do najważniejszych należą dwa tunele i prawie kilometrowa estakada w Węgierskiej Górce nad ul. Zielona Góra i ul. Zielona.

Mirbud podkreśla, że najtrudniejszą cześć prac budowalnych stanowi wybudowanie dwóch dwunawowych tuneli drogowych. Pierwszy tunel, TD1, o długości ponad 830 m umiejscowiony jest w rejonie wschodniego stoku wzniesienia Glinne. Drugi, TD2, o długości ok. 1000 m umiejscowiony jest w południowo-wschodnim stoku wzniesienia Żarek i częściowo północno-wschodnim stoku wzniesienia Mała Barania - Białożyński Groń.

"Przy drążeniu tunelu TD1 przebito już nawę TD1.2 dla jezdni w kierunku Żywca. Teraz prace na tej nawie skupią się na wydrążeniu całego przekroju i budowie obudowy zasadniczej. W sąsiedniej nawie TD1.1, drążonej dotychczas z jednej strony, w październiku rozpoczęto prace na drugim przodku. Obecnie na jezdni w kierunku Zwardonia doszliśmy w górotworze na długości około 728 m, a przebicie nastąpi jeszcze w listopadzie br." - podaje Mirbud.

Przy drążeniu tunelu TD2 we wzniesieniu Białożyński Groń, na jezdni w kierunku Zwardonia (nawa TD2.1) Mirbud doszedł do prawie 140 m od strony portalu północnego i prawie 300 m od strony portalu południowego. Z kolei na jezdni w kierunku Żywca (TD2.2) do prawie 120 m od strony północnej i ponad 200 m od strony portalu południowego. W międzyczasie wykonano już prawie 1,302 mln m3 wykopów i 215 tys. m3 nasypów przy budowie korony drogi. Trwają również intensywne prace przy wznoszeniu obiektów mostowych.

Zakończenie inwestycji zaplanowano na III kwartał 2024 roku. Wykonawcą odcinka jest konsorcjum firm Mirbud i Kobylarnia.

Droga ekspresowa S1 będzie miała dwa typy przekroju

S1 na odcinku Przybędza - Milówka, o łącznej długości 8,5 km, będzie miała dwa typy przekroju: jednojezdniowy o długości 3,7 km na odcinku przed i za tunelami, wyposażony w jedną jezdnię składająca się z dwóch pasów w każdym kierunku, dwujezdniowy o długości 4,8 km na odcinku tunelowym oraz między tunelami, wyposażony w dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.