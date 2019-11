Mirbud przebuduje odcinek DK18 do parametrów autostrady

Zielonogórski oddział GDDKiA podpisał kontrakt na przebudowę pierwszego z czterech odcinków południowej jezdni drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady. Inwestycję zrealizuje konsorcjum spółek z grupy Mirbud. Zakończenie robót planowane jest w drugiej połowie 2022 r.

Był to powtórny przetarg na to zadanie. GDDKiA podkreślała, że ponowny przetarg odbył się na nieco innych warunkach niż poprzedni, który unieważniono w maju 2019 r. Zmodyfikowany został zakres inwestycji, a kryterium wyboru wykonawcy stanowiła wyłącznie cena, przy ściśle określonych zasadach jakości realizacji inwestycji.- Decyzja o takich zmianach została podjęta po analizie dotychczasowych postępowań przetargowych. Wykonawcy składający oferty najczęściej w takim samym stopniu spełniali dodatkowe, pozacenowe kryteria, co w efekcie sprowadzało się do tego, że o wyborze najkorzystniejszej oferty i tak ostatecznie decydowała cena - informowała GDDKiA.Obecnie w toku znajduje się też przetarg na przebudowę północnej jezdni trasy na blisko 12-kilometrowym odcinku od granicy państwa do okolic węzła Żary Zachód. Postępowania na pozostałe dwa odcinki mają zostać ogłoszone w drugiej połowie 2020 r.Przypomnijmy w poprzednim przetargu oferty otwarto 20 lutego 2019 r. Główne kryterium oceny ofert miała stanowić cena (55 proc.), a pozostałe dotyczyły m.in. gwarancji, terminu realizacji oraz parametrów technicznych. Wszyscy oferenci zadeklarowali 22-miesięczny termin realizacji oraz 10-letni okres gwarancji.