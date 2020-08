Mirbud wybuduje drogę S1 Mysłowice – Bielsko-Biała. Jest kontrakt

Umowę na trzeci odcinek nowej trasy S1 Mysłowice - Bielsko-Biała podpisała w poniedziałek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z konsorcjum spółek Mirbud i PBDiM Kobylarnia. Warta 586,7 mln zł brutto inwestycja ma powstać do końca 2023 r.

W przetargu na odcinek I - od Mysłowic do węzła Oświęcim (blisko 13 km), wraz z obwodnicą Bierunia (ponad 2 km) - Dyrekcja analizuje nadal ofertę za 752,1 mln zł brutto, którą złożyła firma China State Construction Engineering Corporation.W przetargu na odcinek II z Oświęcimia (z węzłem) do Dankowic (15,2 km) 14 maja br. GDDKiA podpisała umowę za 989,8 mln zł brutto z konsorcjum PORR i Mota Engil. 10 lipca 2020 r. Krakowski oddział Dyrekcji podpisał też już z Budimeksem umowę na projekt i budowę obwodnicy Oświęcimia, która powstanie w ramach tego przedsięwzięcia w ciągu drogi krajowej nr 44 (za 467,7 mln zł brutto).Wszystkie odcinki S1 między Mysłowicami a Bielskiem-Białą realizowane mają być w formule "projektuj i buduj". Cała inwestycja jest przewidziana w obecnym rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych - do końca 2023 r.Minister Jarosińska-Jedynak przypomniała w poniedziałek, że całość tej inwestycji o wartości ponad 3,5 mld zł jest współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-20 - w wysokości 1,8 mld zł.Ekspresowa trasa S1 z Mysłowic do Bielska-Białej ma udrożnić transport, ponieważ istniejąca droga krajowa nr 1 przez Tychy, Pszczynę, Goczałkowice i Czechowice-Dziedzice od dawna nie wytrzymuje natężenia ruchu. Problemem są liczne skrzyżowania ze światłami. Szczególnie korkuje się odcinek od Pszczyny po Czechowice-Dziedzice.Docelowo ekspresowa trasa S1 o długości 135 km w woj. śląskim i małopolskim połączy węzeł z autostradą A1 w pobliżu lotniska Katowice i granicę ze Słowacją w Zwardoniu. Standard drogi ekspresowej ma dziś na odcinkach Pyrzowice-Podwarpie (jedna jezdnia), Dąbrowa Górnicza-Tychy, Bielsko-Biała-Przybędza i Milówka-Zwardoń.Aby dokończyć arterię, potrzebne są: druga jezdnia wysuniętego najdalej na północ odcinka S1 Lotnisko - Podwarpie (ok. 9,5 km - trwa realizacja) i przebudowa do standardu drogi ekspresowej kolizyjnej dwujezdniowej "jedynki" od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej (7 km - trwa przetarg; wybrano wykonawcę).Kolejne potrzebne inwestycje to: przebudowa liczącego ok. 2,7 km odcinka w Dąbrowie Górniczej (trwa projektowanie) oraz budowa obejścia Węgierskiej Górki (8,5 km - trwa realizacja).