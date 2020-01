Mirbud wygrał przetarg na dokończenie drogi S5 po Impresa Pizzarotti

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozstrzygnęła przetarg na dokończenie budowy drogi ekspresowej S5 od węzła węzła Bydgoszcz Błonie (pierwotna nazwa Białe Błota) do Szubina o długości niespełna 10 km. Inwestycję, której pierwotnym wykonawcą była włoska Impresa Pizzarotti, za blisko 360 mln zł brutto ma dokończyć konsorcjum spółek z grupy Mirbud.

GDDKiA zapowiadała, że do zawarcia umów z nowymi wykonawcami prac dojdzie w terminie, który pozwoli wznowić roboty budowlane niezwłocznie po zakończeniu okresu zimowego, czyli w marcu 2020 r.Ponadto GDDKiA informowała, że wyciąga wnioski z poprzednich przetargów i tym razem położy „zdecydowanie większy nacisk w kwestii merytorycznych i rzetelnych odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców zgłaszane w trakcie trwania procedury przetargowej”.- Dążymy do tego, aby oferenci składali przemyślane, dobrze skalkulowane i optymalne oferty. Zależy nam na minimalizacji ryzyk po stronie przyszłych wykonawców, co z pewnością przełoży się na profesjonalnie przygotowane oferty - zapewniała GDDKiA.- Szczegółowo będą analizowane ewentualne kwestie rażąco niskiej ceny. W przetargach na odcinki drogi S5, w szczególności te, które obecnie ponawiamy, kwestia weryfikacji rażąco niskiej ceny nie zawsze została przeanalizowana wystarczająco rzetelnie, co nie było bez znaczenia dla obecnej sytuacji - zapowiadała.