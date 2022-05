Mirbud z mniejszym zyskiem

Przychody Mirbudu wyniosły w pierwszym kwartale 501,7 mln zł wobec 298,9 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zysk spadł jednak o niemal połowę rok do roku - wynika ze sprawozdania finansowego opublikowanego w piątek.

Mirbud zanotował w pierwszych trzech miesiącach roku znaczny wzrost przychodów rok do roku. Wyniosły one 501,7 mln zł wobec 298,9 mln zł w pierwszym kwartale 2021 roku. Mimo tych większych przychodów spółka zanotowała znaczący spadek zysku - z 27,5 mln zł po pierwszym kwartale 2021 r do 15,2 mln zł obecnie.

Wartość portfela zamówień grupy Mirbud na lata 2022-25 wynosiła na koniec marca około 5,5 mld zł - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym.

Dwa tygodnie temu Mirbud zdecydował o wypłacie dywidendy z ubiegłorocznego zysku. Zarząd zaproponował podział zysku jednostkowego netto z 2021 r. w kwocie 80,35 mln zł na wypłatę dywidendy w wysokości 18,35 mln zł (tj. 0,2 zł brutto na jedną akcję) oraz wyłączenie od podziału pozostałej części zysku w kwocie 62,01 mln zł i przeznaczenia jej na kapitał zapasowy.

Mirbud działa na polskim rynku przede wszystkim jako generalny wykonawca w obszarze budownictwa użyteczności publicznej, mieszkaniowego, przemysłowego oraz inżynierii drogowej.

