Mirbud znacząco zwiększył przychody, ale rentowność ucierpiała

Firma budowlana Mirbud zanotował w pierwszej połowie 2022 roku 55-procentowy wzrost skonsolidowanych przychodów i 20-procentowy spadek zysku netto w ujęciu rocznym.

W pierwszym półroczu 2022 grupa Mirbud osiągnęła przychody o 55 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2021 roku, co wynikało głównie z znacznego wzrostu przychodów ze sprzedaży z działalności budowlano-montażowej zwłaszcza w segmencie robót inżynieryjno-drogowych i segmencie budynków przemysłowych i usługowych. Skonsolidowane przychody wyniosły 1,35 mld zł.

Wzrost przychodów wynikał głównie z faktu osiągnięcia przez grupę znacznie wyższych przychodów ze sprzedaży usług budowlano-montażowych głównie w segmencie budynków produkcyjnych i usługowych i robót inżynieryjno-drogowych.

Poniżej zestawienie przychodów w podziale na segmenty:

Mirbud podał, że na skutek gwałtownych wzrostów cen surowców i materiałów budowlanych, rentowność posiadanych kontraktów budowlanych spadła, jednakże dzięki zwiększeniu skali działalności i odpowiednim zarządzaniu realizowanymi projektami osiągnięto satysfakcjonujący skonsolidowany zysk netto.

Zysk netto spadł z 49 do 39 mln zł.

- Należy zauważyć, iż w analogicznym okresie 2021 roku na wynik netto wpływ miały zdarzenia jednorazowe, m.in. rozliczenie częściowe dotacji otrzymanej na budowę obiektu w Ostródzie w kwocie ok. 9,4 mln złotych (w związku ze sprzedażą drugiej części nieruchomości w Ostródzie), przeszacowanie z uwagi na cenę rynkową transakcji wartości sprzedawanego obiektu w Ostródzie w kwocie ok. 2,9 mln zł oraz dotacje otrzymane przez Marywilska 44 w związku z wystąpieniem pandemii COViD-19 wynikające z udzielonej obniżki czynszu dzierżawnego za najem nieruchomości gruntowych położonej w Warszawie w łącznej kwocie ok. 2,7 mln zł - podał Mirbud w raporcie.

