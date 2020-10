Mniej chętnych na nowe biura. Na budowach też mniejszy ruch

Popyt na powierzchnie biurowe na największych rynkach regionalnych w Polsce od stycznia do września 2020 r. był niższy o 11 proc. niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Mniejszą aktywność widać też na placach budowy.

Inwestorzy na rynku

Pustostany i czynsze

Ponadto oddano trzy budynki zrealizowane przez Skanska Property Poland: Centrum Południe we Wrocławiu (23,7 tys. m kw.), Wave A w Trójmieście (26,6 tys. m kw.) oraz czwarty budynek kompleksu High5ive w Krakowie (23 tys. m kw.).JLL wskazało, że aktywność inwestorów w sektorze biurowym utrzymuje się na wysokim poziomie.Od stycznia do września sfinalizowano w Polsce 26 transakcji biurowych o wartości ponad 1,54 mld euro. To trzeci najwyższy wolumen w historii tego sektora, jeśli chodzi o dziewięć pierwszych miesięcy roku.- Poza Warszawą, gdzie inwestorzy byli w tym czasie najbardziej aktywni, dużym zainteresowaniem cieszyły się również Kraków, Katowice i Wrocław - skomentował Tomasz Puch, dyrektor Działu Rynków Kapitałowych Nieruchomości Biurowych i Magazynowych w JLL.- Wyniki za trzeci kwartał wskazują na nieznaczne spowolnienie pod względem liczby nowych transakcji, m.in. ze względu na obostrzenia dotyczące podróżowania. Spodziewamy się jednak, że odroczone umowy kupna-sprzedaży będą kontynuowane w kolejnych miesiącach, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w wynikach za 2021 rok - dodał.Największymi tegorocznymi transakcjami na rynkach regionalnych były na razie: sprzedaż High 5ive II (budynki 4 i 5) oraz zakup Equal Business Park (A, B, C) w Krakowie.Z wyliczeń JLL wynika, że średni poziom pustostanów w Polsce to 10,7 proc. W Warszawie 9,6 proc. istniejących zasobów biurowych pozostaje do wynajęcia, natomiast poza nią - 11,9 proc. W przypadku rynków regionalnych jest to wzrost o 2,8 p.p. rok do roku i 1,7 p.p. w ujęciu kwartalnym.Jak wyjaśniono, zmiana ta wynika m.in. z zakończenia w trzecim kwartale inwestycji, będących wynajętych niespełna w połowie. Najniższym współczynnikiem pustostanów mogą się pochwalić Katowice (7 proc.), podczas gdy najwyższe wskaźniki są obecnie w Łodzi i we Wrocławiu (w obu przypadkach 14,3 proc.).Aktualnie na rynkach poza Warszawą najwyższe czynsze transakcyjne charakteryzują Kraków (14-15,5 euro/m kw./miesiąc), a najniższe Lublin (10,5-11,5 euro/m kw./miesiąc).