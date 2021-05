Mocny początek roku Erbudu. Farmy wiatrowe i fotowoltaika napędzają wyniki

Pierwsze trzy miesiące 2021 r. należały do jednych z najlepszych w historii Erbudu. Budowlana grupa wypracowała w nim blisko 21 mln zł zysku netto, a jej portfel zamówień wzrósł do ok. 2,7 mld zł.

W pierwszym kwartale Erbud zanotował na poziomie skonsolidowanym prawie 21 mln zł zysku netto (3,9 proc. rentowności) wobec 0,5 mln straty w tym samym okresie roku 2020.

Wynik operacyjny (EBIT) zwiększył się o 464 proc. do 25,8 mln zł (4,8 proc. rentowności), a EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem m.in. odsetek od zaciągniętych zobowiązań, podatków i amortyzacji - red.) wzrosła o 237 proc. do 31 mln zł (5,8 proc. rentowności).

Przychody wyniosły 537 mln zł i były o 22 proc. wyższe niż w pierwszym kwartale 2020 r.

Portfel w górę

Zielona przyszłość

