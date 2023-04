Moduły są przyszłością branży budowlanej. Problem jest jeden

Zdaniem prezesa Erbudu Dariusza Grzeszczaka drewniane budownictwo modułowe jest przyszłością sektora. - Wszystkie trzy-, czteropiętrowe budynki powinny być budowane w drewnie modułowym - uważa.

- Jeżeli wojna skończy się w tym roku, czego wszyscy sobie życzymy, to znowu w Polsce nastąpi boom inwestycyjny. Natomiast w Ukrainie boom do kwadratu albo i sześcianu - uważa Dariusz Grzeszczak.

- Liczymy, że kolejne zmiany w ustawie odległościowej wejdą w życie pod koniec roku - dodaje prezes Erbudu.

- Dla wojska realizujemy inwestycje o wartości około 100 mln zł rocznie. Chcielibyśmy osiągnąć pół miliarda złotych. Czekamy na kolejne przetargi - wskazuje.

Jaką firmą jest dzisiaj Erbud?

- Wczoraj Erbud był firmą budowlaną, dzisiaj jest przemysłową, a jutro będzie technologiczną.

W 2022 roku przychody Erbudu ze sprzedaży wyraźnie wzrosły, natomiast z rentownością nie było już tak różowo.

Dla mnie 11 mln zł zysku netto jest przyzwoitym wynikiem. Uwzględniając inflację w wysokości kilkunastu proc. w skali roku, przy backlogu na poziomie 4,5 mld zł, udało nam się osiągnąć 3,8 mld zł przychodu. To jest ogromny wysiłek naszych ludzi na budowach czy w biurach.

To był trudny rok. Oceniam, że gdyby nie wojna i wysoka inflacja, osiągnęlibyśmy minimum 100 mln zł zysku. Przy tak wysokiej inflacji 11 mln zysku netto jest dobrym wynikiem.

Sytuacja była taka, że negocjowaliśmy często dopłaty z deweloperami, którym mocno spadła sprzedaż mieszkań, rosły raty kredytów. To było trudne, ale kosztem marży dodawali do ceny 10-15 procent.

2022 rok był bardzo trudny, ale dzięki temu, że od wielu lat mamy stałych klientów, z którymi się rozumiemy, przeszliśmy go suchą stopą, zrealizowaliśmy niemalże wszystkie kontrakty.

Jakie ma pan prognozy na rok bieżący?

- Są lepsze, bo nowe kontrakty są kalkulowane na nowych cenach materiałów, nowych kosztach podwykonawców. W mojej ocenie osiągniemy nieco niższe przychody, ale będą one zdrowsze. Wiemy bowiem, jak kalkulować i realizować nowe kontrakty.

W kubaturze przychody mogą spaść o 10-20 proc., ale to nie będzie kłopot, bo w zeszłym roku przychody w kubaturze były ponadnormatywnie duże. Będziemy bardzo zadowoleni z wyniku na poziomie 1,3-1,5 mld zł.

Onde w ubiegłym roku zadebiutowało na kolejnym rynku europejskim, w związku z tym rentowności na pewno będą lepsze.

Serwis dla przemysłu w Polsce i w Niemczech rozwijał się według planu.

Istotne jest, ile zysku, a raczej kiedy zysk zaczną przynosić moduły

Pana firma mocno akcentuje budownictwo modułowe.

- Tak. Z punktu widzenia grupy istotne jest, ile zysku, a raczej kiedy zysk zaczną przynosić moduły. Jak sprawdzi się nowy zespół MOD21, który realizuje drewniane budownictwo modułowe w Grupie Erbud. Każdy nowy biznes potrzebuje czasu na rozruch, a chcąc pilnować jakości, zakładamy zapas i czas na wdrożenia i naprawę ewentualnych błędów.

W modułach kontraktów nie brakuje, są one w bardzo dobrej cenie, co nas bardzo cieszy.

Erbud duże nadzieje wiąże także z energetyką odnawialną. Jak wyglądać będzie ten segment?

- Świadomie postawiliśmy przed laty na OZE, nie tracimy w nie wiary. Jestem pewny, że w końcu Polska będzie się cieszyć z zielonej energii. Będzie inwestować w nowe projekty, budować nowe farmy fotowoltaiczne i wiatrowe. Do tego mamy offshore, który powoli zaczyna się rozwijać, nie wykluczamy udziału także w tych projektach.

Wiemy, że nowelizacja ustawy odległościowej została przyjęta w branży z wielką ulgą.

- Tak, to jest pierwszy krok do liberalizacji przepisów dotyczących budowy instalacji wiatrowych. 700 m odległości od zabudowań pozwoli zrealizować między 5 a 10 GW, czyli może i dwa razy więcej, niż mamy dzisiaj. Pamiętajmy, że to moc, którą budowaliśmy 10 lat.

Nowe projekty wejdą w życie za dwa lata, ale na nowych przepisach można budować strategię spółki.

Od przedstawicieli branży słyszę, że na ten moment 700 metrów wystarcza, ale chciałoby się więcej zmian.

- Oczywiście. Gdyby odległość spadła do 500 metrów, nastąpiłoby kolejne podwojenie mocy wytwarzanej z wiatru.

"Nie chcemy kreślić planów, gdy na ludzi spadają bomby"

Zgadza się pan z płynącymi z branży głosami o tym, że rok 2024 może być trudniejszy niż 2022?

- Nie sądzę. Kumulację negatywnych czynników mieliśmy w 2022 roku, kiedy zaskoczyły nas inflacja i wojna w Ukrainie. W mojej ocenie może być tylko lepiej. Ceny są znane, inwestycje w modułach rosną, w OZE chcemy i będziemy inwestować w Polsce i w Europie.

Dlatego nie widzę powodów, by myśleć, że w 2024 roku mogły wystąpić poważne problemy.

Jeżeli wojna skończy się w tym roku, czego wszyscy sobie życzymy, to znowu w Polsce nastąpi boom inwestycyjny. Natomiast w Ukrainie boom do kwadratu albo i sześcianu.

Erbud będzie obecny w odbudowie naszego wschodniego sąsiada?

- W tym momencie nie spekulujemy. Nie budujemy swoich strategii na wojnie. To jest wielka tragedia, nie chcemy kreślić planów, gdy na ludzi spadają bomby.

Wspomniał pan o cenach materiałów budowlanych. Pana zdaniem jak będą się zachowywać? Dzisiaj są w miarę stabilne.

- Tak. Z drugiej strony cały czas mamy wysoką inflację. Umiemy z tym żyć, kalkulować, zamawiać materiały. Potrafimy się do tego dostosować.

Podobnie jak nauczyliśmy się żyć z pandemią.

- Dokładnie. Na początku wszyscy baliśmy się pandemii, pierwsze pół roku to była katastrofa. Okazało się jednak, że dla budownictwa czarny scenariusz się nie sprawdził i nasze firmy budowlane świetnie dały sobie radę. We Włoszech czy w Hiszpanii budowy były zamknięte. Potwierdziło się, że decyzja, by u nas nie zamykać budów, była dobra.

Pamiętajmy, że budownictwo stanowi 10 proc. gospodarki, dlatego tąpnięcie w tym obszarze to jest katastrofa nie tylko dla nas, ale dla całego kraju.

Ciekawym segmentem są inwestycje dla wojska. Jakie Erbud plany ma w tym zakresie?

- To jest rynek na najbliższe 10 lat. W naszym kraju będzie to znaczący segment.

Dla wojska realizujemy inwestycje o wartości około 100 mln zł rocznie. Chcielibyśmy osiągnąć pół miliarda złotych. Czekamy na kolejne przetargi.

W budownictwie modułowym z drewna jesteśmy megainnowacyjni

Jaki jest stan innowacji w budownictwie? Z zewnątrz budowlanka nie wygląda specjalnie nowocześnie.

- Wiele procesów mamy innowacyjnych i zdigitalizowanych. W przypadku Erbudu każdą budowę możemy skalkulować i zaprojektować w technologii BIM, to u nas standard.

W budownictwie modułowym z drewna jesteśmy megainnowacyjni. Budujemy szybko. Proces budowania w tradycyjnej technologii trwa 18-24 miesiące, u nas 6-9 miesięcy. Oznacza to olbrzymie skrócenie czasu realizacji, przy nieporównywalnej jakości produktu. W naszym przypadku wszystko jest budowane w hali, w stałych warunkach, nie ma deszczu, śniegu, zmian temperatury. To jest ogromna innowacja.

To jest jedna z przyszłości budownictwa?

- Zdecydowanie to jest przyszłość budownictwa. To produkt idealny w warunkach wysokiej inflacji, o wysokiej jakości i wydajności, dzięki któremu znacząco redukujemy emisję CO2.

Oczywiście nie wszystkie obiekty można z drewnianych modułów zbudować. Ciężko wykonać hale, mosty, drogi z drewna. Jednak wszystkie trzy-, czteropiętrowe budynki powinny być budowane w drewnie modułowym. I też będą piękne.

Erbud planuje rozwój zakładu w Ostaszewie, uruchamianie nowych linii produkcyjnych. Kiedy kolejna?

- Budowa hali nie jest problemem, ale na linię produkcyjną w budownictwie modułowym czeka się 3-4 lata. Myślimy o tym od roku.

