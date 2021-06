Morawiecki: Będziemy zwiększać zakres programu budowy dróg gminnych i powiatowych

Z polskiego budżetu, dzięki zwycięstwu z mafiami podatkowymi, jest coraz więcej środków na drogi gminne i powiatowe. Będziemy go nie tylko kontynuować, ale także zwiększać – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas debaty "Polski Ład, Od Pola Do Stołu".

Zapowiedział także wsparcie dla rozwoju kultury wiejskiej.

"+Polski Ład+ to także program wsparcia polskiej kultury i tradycji wiejskiej. Chcę podziękować polskiej wsi, że jest depozytariuszem polskiej tradycji, kultury i wiary" - powiedział Mateusz Morawiecki.

Stwierdził, że programy skierowane dla rolników to jedna z najważniejszych części Polskiego Ładu.

"Mogę stąd obiecać, że to jedna z absolutnie najważniejszych części Polskiego Ładu. Robimy wszystko, co w naszych siłach, aby zagwarantować jak najlepsze i jak najbardziej sprawiedliwe warunki rozwoju dla polskiej wsi, żeby polska wieś była nie tylko zwycięska w Europie, co już się dzieje, ale żeby kultura i siła polskiej wsi emanowała na całą Polskę" - stwierdził Mateusz Morawiecki.

