Morawiecki: chcemy uruchomić możliwie dużą podaż mieszkań

Chcemy uruchomić możliwie dużą podaż mieszkań na rynku - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. Służyć miałyby temu programy zapowiedziane w ramach "Polskiego Ładu", ale też np. zachęcanie samorządów do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W ramach "Polskiego Ładu", którego szczegóły zostały zaprezentowane w sobotę, przewidziano m.in. program "Mieszkanie bez wkładu własnego". Państwo miałoby gwarantować maksymalnie 150 tys. zł wkładu własnego dla biorących kredyt lub oferować dofinansowanie w wysokości do 160 tys. zł dla osób korzystających z mieszkalnictwa społecznego czy też rodzin wielodzietnych (w zależności od liczebności rodziny).



"Polski Ład" zakłada też ułatwienia w budowie domów jednorodzinnych o powierzchni do 70 m kw. Budowę takiego domu można będzie rozpocząć bez pozwolenia, kierownika i książki budowy, a jedynie na podstawie zgłoszenia.



Podczas poniedziałkowej sesji Q&A (pytań od internautów) na Facebooku premier został zapytany o działania rządu, mające na celu zatrzymanie cen nieruchomości. Szef rządu tłumaczył, że najlepszą metodą na to jest duża podaż mieszkań - o różnym metrażu.



- Aby tak zrobić, chcemy uruchomić możliwie dużą podaż poprzez wykorzystanie wszystkich możliwych sił i środków, począwszy od sił regulacyjnych, takich jak ustalenie jak największej liczby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które umożliwią lokowanie inwestycji mieszkaniowych, poprzez uruchomienie sił wszystkich spółdzielców, samorządów, ale oczywiście sił rynkowych przede wszystkim, ze wsparciem administracyjnym - powiedział Mateusz Morawiecki.



Jak dodał, rząd chciałby ponadto "w maksymalnie możliwym stopniu" uruchomić inicjatywę prywatną. Służyć temu miałby program budowy domów bez pozwoleń.



- Wszystko to po to, żeby była jak największa podaż, bo im więcej będzie dostępnych mieszkań lub możliwości budowy tych domów, tym per saldo niższa będzie cena metra kwadratowego - przekonywał premier.



Poinformował, że rząd planuje także wprowadzić "pewne limity cenowe" związane z programem gwarancyjnym.



Odnosząc się do pytania o szanse rozwoju branży IT w Polsce, Morawiecki powiedział, że ocenia je "znakomicie". Obiecał też, że zrobi wszystko, żeby zachęcić informatyków do pracy w Polsce.



- I nad takimi rozwiązaniami dodatkowymi również pracujemy - dodał Mateusz Morawiecki.

