Morawiecki: PiS wydaje na drogi samorządowe dużo więcej niż PO

Rząd przeznacza obecnie pięciokrotnie, a niekiedy dziesięciokrotnie więcej pieniędzy rocznie niż miało to miejsce w czasach rządów Platformy Obywatelskiej - poinformował podczas piątkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

- Kiedy przejmowaliśmy stery rządów, to program rozwoju dróg w powiatach, gminach, był bardzo skromny. Średniorocznie, dla całej Polski, wcześniej, w czasach Platformy Obywatelskiej, było to 500 mln zł, 600 mln zł na drogi gminne i powiatowe. Dziś to jest co najmniej pięciokrotnie więcej w jednym roku, a niekiedy dziesięciokrotnie więcej - powiedział premier.

- Nie 50 proc. więcej, nie 70 proc. więcej, bo to byłoby naturalne, tylko 500 proc. więcej, albo 1000 proc. Budujemy, remontujemy więcej dróg, ze względu na to, że naprawiliśmy finanse publiczne - dodał.

Premier w piątek przekazał czek wartości 98,4 mln zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dla powiatu ostrołęckiego na budowę mostu, wraz z dojazdami, na rzece Narew.

- Ten most w Teodorowie jest bardzo potrzebny dla mieszkańców. Chcemy, żeby mosty łączyły mieszkańców, ponieważ to jest podstawa dla przedsiębiorczości, dla zwiększenia mobilności ludzi - podkreślił szef rządu.

Premier podkreślił, że dla rządu ważne są nie tylko krajowe drogi przelotowe, ale również trasy samorządowe, drogi gminne i powiatowe.

Obecnie Sejm zajmuje się rządowym projektem nowelizacji ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Dzięki noweli na drogi samorządowe ma trafić dodatkowo ponad 2 mld zł.

Jak przed tygodniem poinformował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, inwestycje w drogi samorządowe, objęte rządowym dofinansowaniem z w latach 2019-22 objęły ponad 16,5 km dróg gminnych i powiatowych, na co wydano ponad 13 mld zł.

