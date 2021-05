Morawiecki: Via Carpatia to połączenie tworzące perspektywy wzrostu

Aby tworzyć nowe perspektywy wzrostu, musimy tworzyć nowe połączenia komunikacyjne, jak Via Carpatia - oświadczył premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu odwiedził budowę mostu przez San w Nowej Wsi (Podkarpackie). Przeprawa będzie częścią szlaku Via Carpatia.

700 kilometrów o dużym znaczeniu

- Na tych terenach, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce nigdy wcześniej nie było wydatkowanych na drogi tak dużych pieniędzy, jak obecnie ma to miejsce - mówił Morawiecki.Towarzyszący Morawieckiemu na placu budowy minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział, że przebiegająca przez wschodnie tereny Polski trasa Via Carpatia przyczyni się do rozwoju Lubelszczyzny, Podkarpacia, Warmii i Mazur oraz Podlasia.- Via Carpatia będzie silnikiem rozwoju nie tylko Lubelszczyzny i Podkarpacia, ale także Warmii i Mazur oraz Podlasia - powiedział Andrzej Adamczyk.Szef resortu infrastruktury mówił również, że technologia budowy mostu tzw. nawisowa w Nowej Wsi jest jedną z najnowocześniejszych na świecie.Z kolei wiceminister infrastruktury Rafał Weber dodał, że na początku przyszłego roku trasa Via Carpatia połączy Rzeszów z Lublinem.- W kolejnych latach będziemy łączyć dalsze części województw lubelskiego i podlaskiego - zapowiedział Rafał Weber.Wiceminister zaznaczył, że nie tylko na Podkarpaciu trwają inwestycje drogowe, ale są one prowadzone w całym kraju.- Patrzymy przez pryzmat tych inwestycji nie tylko na poprawę dostępności komunikacyjnej, ale również na podniesienie potencjału gospodarczego, podniesienie potencjału społecznego, na instalowanie nowych przedsiębiorstw, nowych miejsc pracy dobrze płatnych, które dadzą stabilność milionom polskich rodzin - stwierdził Rafał Weber.Jak mówił, polskie drogi zmieniają się bardzo szybko.- Dzięki Nowemu Ładowi i dekadzie inwestycji w kolejnych latach będą zmieniały się jeszcze szybciej - - ocenił Weber.Most nad Sanem w Nowej Wsi powstaje w ramach budowy odcinka drogi ekspresowej S19 Zdziary-Rudnik nad Sanem. Fragment ten liczy ok. 9 km. Zaawansowanie robót na tym odcinku wynosi około 66 proc. Most budowany jest w technologii nawisowej, a wykonanie tzw. zwornika zaplanowane jest na pierwszą połowę sierpnia br. Jak podaje GDDKiA, przęsło nurtowe mostu nad Sanem budowane metodą nawisową jest pod względem długości trzecim w Polsce.Via Carpatia w Polsce będzie miała ponad 700 km długości i przebiegnie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie; jej częścią, oprócz S19, będzie również m.in. S61.Idea utworzenia szlaku Via Carpatia została zapoczątkowana w 2006 r. w Łańcucie (Podkarpackie) przez ministrów Litwy, Polski, Słowacji i Węgier pod patronatem ówczesnego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.Via Carpatia ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji.

Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.



Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) wskazuje budowę szlaku jako główny priorytet inwestycyjny.