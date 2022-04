Mostostal Warszawa chwali się postępami w inwestycji PKP Intercity

Zakończył się I i II etap przebudowy elementów hali lokomotywowni na stacji Wrocław Główny. Generalnym Wykonawcą inwestycji jest Mostostal Warszawa.

Jak informuje Mostostal Warszawa, w zakres przeprowadzanych robót w hali lokomotywowni na stacji Wrocław Główny wchodzi między innymi: wykonanie nowych kanałów rewizyjnych z elementów prefabrykowanych (pogłębienie kanałów, wykonanie wyjść awaryjnych) wraz z nowym torowiskiem oraz posadzkami betonowymi, instalacja oświetlenia w kanałach rewizyjnych, instalacja wentylacji nawiewnej w kanałach rewizyjnych, instalacja kanalizacji (pompy odwadniające, kanalizacja deszczowa, kanalizacja technologiczna) oraz instalacja gniazd wtykowych w kanałach.

Czytaj też :GDDKiA wskazała firmy, które budują najwięcej dróg w Polsce



"Zakończenie wszystkich prac planowane jest na pierwszy kwartał 2023 r., kiedy to minie 20 miesięcy od podpisania umowy z PKP Intercity. W obiekcie należącym do narodowego przewoźnika wykonywane są bieżące i awaryjne naprawy oraz przeglądy techniczne pojazdów trakcyjnych od pierwszego do czwartego poziomu utrzymania. Inwestycja podniesie standard utrzymania taboru i ergonomii pracy. Po przebudowie poprawi się również gospodarka wodna obiektu" - czytamy w komunikacie Mostostalu Warszawa.

Kolejowe inwestycje Mostostalu Warszawa

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl