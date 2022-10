Mostostal Warszawa jest coraz bliżej kontraktu na drogę S19 Domaradz - Krosno

Pozytywnym wynikiem zakończyła się kontrola Urzędu Zamówień Publicznych przetargu dotyczącego budowy drogi ekspresowej S19 między węzłami Domaradz i Krosno na Podkarpaciu - poinformowała 24 października rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus.

Dodała, że kolejnym krokiem, po przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót, będzie podpisanie umowy, co planowane jest w listopadzie br.

Joanna Rarus przypomniała, że w przetargu wpłynęło osiem ofert. "Najkorzystniejszą złożyła spółka Mostostal Warszawa, która zaoferowała zrealizowanie tego odcinka Via Carpatia za kwotę ponad 1 mld zł" - zaznaczyła rzeczniczka Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Złożone oferty były oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów: cena (60 procent), przedłużenie okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (20 proc.), a także przedłużenie okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem (20 proc.).

Rzeczniczka podkreśliła, że inwestycja będzie realizowana w systemie "projektuj i buduj". "Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o długości ok. 12,5 km. W ciągu trasy głównej powstanie siedem estakad, osiem mostów, osiem wiaduktów drogowych, trzy przejścia dla zwierząt" - wymieniła Rarus.

Rozpiętość trzech estakad będzie przekraczać 400 m, natomiast najdłuższa będzie mierzyć ok. 700 m i przebiegać będzie nad doliną na filarach o wysokości dochodzącej do 30 m.

Ponadto w ramach inwestycji w miejscowości Zagórze wybudowane zostaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych.

"Planujemy, że prace projektowe i roboty budowlane zostaną ukończone w ciągu maksymalnie 39 miesięcy od daty podpisania umowy, z wyłączeniem okresów zimowych, czyli od 1 grudnia do 31 marca. Okres ten będzie liczony tylko w czasie robót budowlanych" - dodała.

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę północną i południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W woj. podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km.

