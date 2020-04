Mostostal Warszawa podsumował miniony rok. 2020 ma być nie gorszy

Pomimo zidentyfikowanych zagrożeń, naszym celem na rok 2020 jest dalszy wzrost portfela zamówień i utrzymanie, a nawet poprawa wyników finansowych - zapowiedział Miguel Angel Heras Llorente, prezes Mostostalu Warszawa, przy okazji publikacji ubiegłorocznych wyników budowlanej grupy.

- Również w sposób nieprzerwany realizowane są funkcje wsparcia produkcji, obejmujące m.in. aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, aspekty prawne, bezpieczeństwo pracy, administrację, IT, zarządzanie ryzykiem, relacje inwestorskie - dodano.Miguel Angel Heras Llorente, prezes Mostostalu Warszawa, stwierdził, że pomimo zidentyfikowanych zagrożeń celem grupy na rok 2020 jest „dalszy wzrost portfela zamówień i utrzymanie, a nawet poprawa wyników finansowych”.- Chcemy go zrealizować poprzez konsekwentny rozwój we wszystkich obszarach biznesowych. Szczególną uwagę będziemy zwracać na skuteczność i jakość ofertowania, aby portfel zleceń budować w sposób bezpieczny. Specjalną uwagę położymy na dyscyplinę przy realizacji obecnych kontraktów - podsumował prezes.Głównym akcjonariuszem (62,13 proc.) Mostostalu Warszawa od 1999 r. jest hiszpański koncern Acciona. Znaczącym udziałowcem jest jeszcze OFE PZU Złota Jesień (19,13 proc.).