Mostostal Warszawa wygrał przetarg na obwodnicę za ponad 400 mln zł

Oferta konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construccion została uznana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Opatowa (woj. świętokrzyskie). Trasa o długości 12 km powstanie w ciągu drogi ekspresowej S74 i krajowej "9".

Do przetargu zgłosiło się siedem firm. Oferty opiewały na kwoty od około 404 do prawie 490 mln złotych. Inwestor, GDDKiA przeznaczyła na realizację inwestycji ok. 601 mln złotych.

Komisja przetargowa za najkorzystniejszą uznała ofertę konsorcjum firm Mostostal Warszawa (lider) i Acciona Construccion (partner).

"Prace wycenione zostały na 403,7 mln zł. Brak odwołań od decyzji komisji przetargowej to jeden z warunków podpisania umowy z wykonawcą" - przekazała w piątek rzeczniczka kieleckiego oddziału GDDKiA Małgorzata Pawelec.

Przez Opatów przebiegają dwie trasy krajowe o dużym natężeniu ruchu - droga nr 74 Sulejów - Kielce - Kraśnik i droga nr 9 Radom - Ostrowiec Świętokrzyski - Rzeszów. Na odcinku w centrum miasta drogi biegną jednym śladem, wąską ulicą, między ciasną zabudową, co sprawia, że w godzinach szczytu Opatów jest zakorkowany. W ciągu doby przez miasto przejeżdża kilkanaście tysięcy pojazdów, w tym jedna trzecia ciężkich.

Obwodnica Opatowa uwolni miasto od ruchu tranzytowego, zatorów i spalin. Znacznie skróci czas podróżowania drogami nr 9 i nr 74. Będzie też stanowiła ważny odcinek planowanej drogi ekspresowej S74, która w przyszłości połączy województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie.

Inwestycja polegać będzie na budowie - w przeważającej części po nowym śladzie - odcinka dwujezdniowej drogi krajowej nr 9 klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) i odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S74. Obwodnica biec będzie po południowo-zachodniej stronie Opatowa, a jej uzupełnieniem będzie w przyszłości projektowany odrębnie 3-kilometrowy łącznik w ciągu drogi krajowej nr 74, poprowadzony na północ od miasta.

Zadaniem wyłonionego w postępowaniu przetargowym wykonawcy będzie opracowanie projektu budowlanego w oparciu o wykonaną koncepcję programową, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i wybudowanie obwodnicy. Założony termin realizacji inwestycji to maksymalnie 36 miesięcy, z doliczeniem 3-miesiącznych okresów zimowych w czasie robót budowalnych.

W opracowanym w Ministerstwie Infrastruktury Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 zapisane zostały cztery zadania na terenie województwa świętokrzyskiego: obwodnica Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42, Starachowic w ciągu drogi krajowej nr 42, obwodnica Chmielnika w ciągu dróg krajowych nr 73 i 78 i obwodnica Osieka w ciągu drogi krajowej nr 79.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl