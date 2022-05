Mostostal Zabrze nie ma zdolności do wypłaty dywidendy. Spółka ujawnia wyniki

Mostostal Zabrze nie posiada obecnie zdolności dywidendowej , ale liczy na to, że w ciągu roku lub dwóch lat będzie w stanie ją wypłacać. W liście skierowanym do akcjonariuszy prezes spółki stawia sobie to za cel na kolejne lata.

Mostostal Zabrze podał w komunikacie, że w I kwartale 2022 roku jego zysk netto wzrósł do 6,1 miliona złotych z 2,6 milionów przed rokiem. Znacząco wzrosły o 44 procent przychody na poziomie skonsolidowanym do około 231 milionów złotych. Obniżyła się natomiast marża brutto ze sprzedaży o 2,0 pp. do 9,7 procent.

Portfel zleceń wynosi obecnie prawie 1,2 miliarda złotych i dotyczy kontraktów na rynku krajowym i zagranicą.

W 2021 roku spółka osiągnęła 770,05 miliona złotych przychodów na poziomie skonsolidowanym i zysk netto 14,66 miliona złotych. Ponad 61 procent stanowiła sprzedaż w Polsce.

- Stawiamy sobie to jako cel na kolejne lata- napisał w liście adresowanym do akcjonariuszy spółki prezes Dariusz Pietyszuk.

