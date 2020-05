Mostostal Zabrze nie rezygnuje z przejęć mimo pandemii

W I kwartale 2020 roku grupa kapitałowa Mostostalu Zabrze uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 131,8 mln zł, a jej zysk netto wyniósł 2,2 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku oznacza to spadek przychodów o 10 proc., ale zysk netto pozostał na ubiegłorocznym poziomie. Wartość backlogu grupy (oferowanych i realizowanych zamówień) wynosi około 680,8 mln zł, z czego 455,4 mln zł to wartość robót do zrealizowania.

Przychody uzyskane przez grupę Mostostal Zabrze w I kwartale 2020 były zrealizowane głównie na rynku eksportowym (57 proc.).

Nie przestajemy analizować także innych potencjalnych okazji inwestycyjnych - mówi Dariusz Pietyszuk, prezes zarządu Mostostal Zabrze.

Mostostal Zabrze spodziewa się, że koronawirus wywoła kryzys, który dla większości firm będzie stanowił ogromne wyzwanie. - To co już obserwujemy to odwlekanie decyzji inwestycyjnych klientów - wskazuje prezes Dariusz Pietyszuk.