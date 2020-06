Mostostal Zabrze przed nowymi wyzwaniami

22 czerwca 2020 roku zostało ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Mostostalu Zabrze. Wezwania dokonał główny akcjonariusz Krzysztof Jędrzejewski wraz z podmiotem bezpośrednio od niego zależnym, tj. KMW Investment Sp. z o.o. w konsekwencji zawartego pomiędzy nimi porozumienia.

Pandemia wpływa na rynek

Po tym jak ustabilizowano sytuację grupy, podjęto prace nad zwiększaniem efektywności i wyznaczaniem obszarów, które będą rozwijane.- Na początku 2020 roku ogłosiliśmy nową strategię rozwoju na lata 2020-2022. To wszystko dało podstawy do postrzegania Mostostalu Zabrze jako dobrej długoterminowej inwestycji - mówi Pietyszuk. - W minionym roku swoje zaangażowanie w Mostostalu Zabrze zwiększył jeden z funduszy inwestycyjnych. Teraz taką decyzję podjął nasz główny akcjonariusz wraz ze swoim podmiotem zależnym. Daje to stabilizację akcjonariatu, a tym samym możliwość trwałej realizacji przyjętej strategii - ocenia Dariusz Pietyszuk.I podkreśla, że wzrost zaufania akcjonariuszy do spółki jest bardzo istotny.- Miarą naszego sukcesu jest zysk, ponieważ dowodzi naszej wartości dla akcjonariuszy i klientów, jest gwarancją bezpieczeństwa i umożliwia rozwój - wskazuje Pietyszuk. - Solidne fundamenty i konsekwentnie realizowana trwała polityka jest istotnym czynnikiem wpływającym na ostateczny sukces. Wzrost zaufania akcjonariuszy jest na pewno potwierdzeniem słuszności przyjętych kierunków i prowadzonej polityki. Niemniej jednak bieżący rok jest wyjątkowy ze względu na trwającą pandemię. Pomimo tego, że pierwszy etap pandemii nie przełożył się istotnie na działalność Mostostalu Zabrze, to jesteśmy świadomi, że cały ten rok będzie dla światowej gospodarki trudny i wyjątkowy - dodaje Dariusz Pietyszuk.W ogłoszonym przez Krzysztofa Jędrzejewskiego i KMW wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Mostostalu Zabrze została wyznaczona cena nabycia na poziomie 0,73 zł za jedną akcję spółki.- Zgodnie z obowiązującymi przepisami zarząd Mostostalu Zabrze przedstawi niebawem swoje stanowisko w sprawie ogłoszonego wezwania, w którym odniesie się do przedstawionych warunków i zaproponowanej ceny - zaznacza Pietyszuk. - Niezwłocznie podejmiemy działania w zakresie analizy zagadnienia i przygotowania naszego stanowiska. Jesteśmy przekonani, że przyjęta i konsekwentnie realizowana strategia oraz stabilny akcjonariat gwarantujący trwałą politykę przełoży się na wzrost wartości naszej Grupy, ale pamiętamy również o wyzwaniach tego roku - dodaje Dariusz Pietyszuk.Grupa Kapitałowa Mostostalu Zabrze jest grupą przemysłową prowadzącą działalność produkcyjną, projektową, budowlaną i montażową z dużym udziałem eksportu, głównie do krajów Europy Zachodniej, w tym m.in. na rynki: Niemiec, Austrii, Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Norwegii.Działalność operacyjna prowadzona jest w czterech spółkach, natomiast spółka Mostostal Zabrze SA pełni rolę nadzoru właścicielskiego, zapewnia integrację sprzedaży i finansów, oferuje usługi wspólne w zakresie m.in. rachunkowości, kadr i informatyki oraz prowadzi projekty rozwojowe i reorganizacyjne wykraczające poza jedną spółkę.Grupa posiada zakłady produkcyjne zajmujące się prefabrykacją orurowania oraz specjalistycznych konstrukcji stalowych, w tym wysoko przetworzonych konstrukcji maszynowych.Zobacz także: Największy akcjonariusz Mostostalu Zabrze ogłosił wezwanie na akcje spółki