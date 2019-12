Mostostal Zabrze sprzedaje nieruchomość w Katowicach

Mostostal Zabrze 30 grudnia 2019 r. zawarł umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Miedzianej 15 wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli.

Kapitał własny Mostostalu Zabrze wynosi ok. 150 mln zł, co by znaczyło, że nieruchomość w Katowicach została sprzedana za ok. 15 mln zł.Nieruchomość w Katowicach przy ul. Miedzianej 15 objęta była programem optymalizacji majątku, realizowanym w ramach przyjętych kierunków rozwoju grupy na lata 2018-2020, przedstawionych w 2017 r. Działania te mają na celu zwiększenie wartości grupy poprzez m.in. obniżenie kosztów stałych, aktywną realokację zasobów oraz przemyślane akwizycje i dezinwestycje.Po trzech kwartałach 2019 r. Mostostal Zabrze miał na poziomie skonsolidowanym 447,64 mln zł przychodów wobec 443,26 mln zł rok wcześniej. Grupa wypracowała 7 mln zł zysku netto wobec 9,37 mln zł przed rokiem.Łączna wartość zamówień, które Mostostal Zabrze realizuje oraz chce pozyskać, wynosi ok. 635,3 mln zł, z czego 450,2 mln zł przypada na zawarte kontrakty.