Mostostal Zabrze ze wzrostem przychodów w 2020 r.

W 2020 roku grupa Mostostal Zabrze osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 616,9 mln zł notując 10,6 mln zł zysku netto, co oznacza osiągnięcie wyników porównywalnych do tych z 2019 roku, w którym przychody grupy wyniosły blisko 601,4 mln zł, a zysk netto prawie 10,4 mln zł.

- Ostatecznie grupa Mostostal Zabrze zamknęła rok 2020 zyskiem netto na poziomie 10,6 mln zł. Taki poziom wyniku wypracowaliśmy pomimo dodatkowych kosztów poniesionych w związku z trwającą pandemią. Negatywny wpływ na wynik finansowy naszej grupy miała również wycena instrumentów zabezpieczających ryzyko kursowe, stanowiąca przede wszystkim konsekwencję wzrostu sprzedaży eksportowej - stwierdził Dariusz Pietyszuk.- Bez lęków patrzymy w przyszłość, w szczególności mamy jasne priorytety na rok 2021. Zakładamy, że bieżący rok będzie rokiem powrotu do normalności, lecz zdajemy sobie sprawę, że normalność ta może być inna. Pandemia koronawirusa wymusiła na nas ogromne zmiany i pomimo, że zakłóciła nasze funkcjonowanie, w pewnych obszarach przyczyniła się również do szybkiego rozwoju - napisał do akcjonariuszy Dariusz Pietyszuk.Mostostal Zabrze podał, że na dzień sporządzenia sprawozdania za 2020 rok wartość backlogu, tj. wartość zakontraktowanych robót do zrealizowania w kolejnych okresach wynosi 534 mln zł natomiast szacowana wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi 652 mln zł, co łącznie stanowi 1.186 mln zł.Spółka podała, że wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty zawiera również przeliczoną odpowiednią wagą wartość prac objętych listem intencyjnym podpisanym z POSCO Engineering & Construction Co., o którym Mostostal Zabrze informował w raporcie bieżącym nr 2/2021 w dniu 22 stycznia 2021 roku.