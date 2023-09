Mostostal Zabrze zwiększył zysk aż o 157 proc.

Zysk netto grupy Mostostal Zabrze w pierwszym półroczu 2023 r. ukształtował się na poziomie 33 mln zł i był o 157 proc. wyższy od zysku wypracowanego w tym samym okresie roku 2022.

Skonsolidowane przychody grupy kapitałowej Mostostal Zabrze ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2023 r. wyniosły 755 mln zł i były o 49 proc. wyższe w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r., kiedy wyniosły 506,7 mln zł.

Wzrost zysku o 157 proc. Większość z rynku krajowego

Zysk netto grupy Mostostal Zabrze w pierwszym półroczu 2023 r. ukształtował się na poziomie 33,1 mln zł i był o 157 proc. wyższy od zysku wypracowanego w tym samym okresie ubiegłego roku, kiedy był na poziomie 12,8 mln zł.

Największe zaangażowanie w pierwszym półroczu 2023 r. grupy kapitałowej Mostostal Zabrze dotyczyło głównie dwóch projektów: prefabrykacji i montażu instalacji chemicznej, prac elektrycznych oraz montażu konstrukcji stalowej w zakładzie produkcji aktywnych materiałów katodowych w Niemczech oraz projektu realizowanego dla Posco Engineering & Construction Co., Ltd. oddział w Polsce w zakresie prac projektowych i robót konstrukcyjno-budowlanych w ramach projektu rozbudowy instalacji termicznego przekształcania odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie.

Przychody ze sprzedaży zrealizowane przez grupę na rynku krajowym w pierwszym półroczu 2023 r. wyniosły 528 mln zł i stanowiły 70 proc. sprzedaży ogółem. Sprzedaż eksportowa kształtowała się na poziomie 227 mln zł, tym samym udział eksportu wyniósł 30 proc.

Wartość podpisanych kontraktów do zrealizowania wynosi 688,9 mln zł

Głównymi rynkami eksportowymi dla grupy kapitałowej w pierwszym półroczu 2023 roku były Niemcy (82 proc. sprzedaży eksportowej), Austria (7 proc. sprzedaży eksportowej), Francja (3 proc. sprzedaży eksportowej) oraz Szwajcaria (3 proc. sprzedaży eksportowej).

W pierwszym półroczu 2023 roku w portfelu zamówień grupy kapitałowej dominowały obiekty użyteczności publicznej (21 proc.), kontrakty dla przemysłu hutniczego (19 proc.), przemysłu chemicznego i petrochemicznego (18 proc.) oraz przemysłu maszynowego (14 proc.).

Aktualna wartość backlogu, tj. wartość podpisanych kontraktów do zrealizowania w kolejnych okresach wynosi 688,9 mln zł, natomiast szacowana wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi 207,9 mln zł, co łącznie stanowi 896,7 mln zł.

Mostostal Zabrze to grupa przemysłowa prowadząca działalność projektową, produkcyjną, budowlaną i montażową.

Największym akcjonariuszem spółki jest Krzysztof Jędrzejewski poprzez KMW Investment (40,71 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki).

