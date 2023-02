Mostostalu Zabrze wyraźnie zwiększył zyski

Grupa Mostostal Zabrze zanotowała w IV kwartale 2022 roku 316,5 mln zł przychodów ze sprzedaży i 9,4 mln zł zysku netto - wynika z szacunkowych wyników spółki.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Zysk operacyjny sięgnął 20,2 mln zł, a zysk brutto 18,4 mln zł.

W czwartym kwartale 2021 roku Mostostal Zabrze miał 202,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 57 proc. rok do roku, 8,15 mln zł EBIT oraz 3 mln zł zysku netto - wzrost o 213 proc.

W całym 2022 r., grupa wypracowała 1,172 mld zł przychodów ze sprzedaży, 58,3 mln zł EBIT, 55,6 mln zł zysku brutto i 33,3 mln zł zysku netto.

Mostostal Zabrze podał, że wartość backlogu, tj. zakontraktowanych robót do zrealizowania w kolejnych okresach wynosi 953,1 mln zł, a szacowana wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne jest równa 246,4 mln zł, co łącznie stanowi 1,199 mld zł.

Publikację raportu Mostostalu Zabrze za 2022 r. zaplanowano na 2 marca 2023 r.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl