Mostowe inwestycje likwidują wąskie gardła

W 2020 r. w przebudowie znajdowało się ponad 130 przepraw kolejowych nad rzekami. Wybraliśmy jedenaście ciekawych przykładów inwestycji mostowych, realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe w ostatnich latach.

Most na Kanale Gliwickim

Most nad Wisłą w Skoczowie

Most nad Nerem

Most nad Pisą w Piszu

Most nad Bugiem na trasie Rail Baltica

Most na Sanie

Most nad Wieprzem

Most nad Pilicą

Most na Centralnej Magistrali Kolejowej

Specjalnie przygotowane tymczasowe podpory podtrzymywały konstrukcję w czasie jej nasuwania centymetr po centymetrze z jednego brzegu na drugi. Na nowym moście ułożono tor i zamontowano sieć trakcyjną.sprawniejszy przewóz towarów z rejonu Rybnickiego Okręgu Węglowego, m.in. do portów w Szczecinie, Świnoujściu i Gdyni. Dzięki odnowieniu infrastruktury po moście nad Kanałem Kędzierzyńskim pociągi towarowe jeżdżą ze zwiększoną prędkością do 80 km/h.Prace na jednej z najważniejszych tras towarowych na Górnym Śląsku zwiększają konkurencyjność kolei w stosunku do transportu drogowego, m.in. przez zapewnienie krótszego czasu przewozu ładunków oraz możliwość wprowadzania na tory i stacje większej liczby pociągów.PorrW ramach inwestycji realizowanej przez Porr na tej trasie wyremontowano także most na Kanale Gliwickim, po którym pociągi mogą jechać z prędkością 90 km/h. Bezpieczny przejazd gwarantują m.in. wymienione tory oraz wzmocnione przyczółki obiektu.„Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów-Bieniowiec-Skoczów-Goleszów-Cieszyn/Wisła Głębce”460 mln zł, z czego 85 proc. jest dofinansowane w ramach unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego2020 (przebudowa mostu)długość mostu to ok. 86 m. Most został już wyremontowany i wymieniono na nim tor. Przed rewitalizacją prędkość wynosiła maksimum 40 km/h, po rewitalizacji jest możliwość jazdy z prędkością do 100 km/h.Trakcja„Prace na liniach kolejowych nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska-Zduńska Wola-Ostrów Wlkp.; etap I: Łódź Kaliska-Zduńska Wola”387 mln zł netto, współfinansowana z instrumentu CEF „Łącząc Europę”. Wartość przebudowy mostu wyniosła ok. 8 mln zł.2019-2020 (przebudowa mostu)Ner płynie w pobliżu stacji Łódź Lublinek na trasie Łódź Kaliska-Pabianice. Zadanie obejmowało rozbiórkę obiektu pod jednym torem i zamontowanie całkowicie nowej konstrukcji stalowej. Nowy obiekt ma ok. 70 m i waży ok. 200 ton. Obiekt pod drugim torem wzmocniono i wyremontowano. Ułożono nowe tory na obu jednotorowych konstrukcjach.Dzięki inwestycji możliwy jest przejazd pociągów pasażerskich z prędkością 120 km/h oraz cięższych składów towarowych o nacisku 221 kN/oś.ZUE„Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Ełk-Szczytno”300 mln zł, dofinansowanie UE z Programu Operacyjnego Polski Wschodniej wynosi 85 proc.2019wymianę konstrukcji przeprowadziły specjalne dźwigi. W miejscu żelaznej konstrukcji powstał nowy obiekt. Po nowym moście nad Pisą pociągi jeżdżą od grudnia 2019 r. z prędkością zwiększoną z 30 do 80 km/h.TorpolPrace na odcinku Sadowne- Czyżew w ramach projektu modernizacji linii E75569 mln zł, finansowanie z unijnego instrumentu „Łącząc Europę” (CEF)2017-2019dwa tory na mostach nad Bugiem zastąpiły jednotorową konstrukcję, tym samym zlikwidowane zostało wąskie gardło. Pociągi kursują po obiektach od końca 2019 r.Nad rzekę nasunięto 5 przęseł 300-metrowego nowego obiektu. Każde waży około 300 ton. Na nowych konstrukcjach ułożono tory. Konstrukcja złożona jest z dwóch stalowych mostów (po jednym na każdy tor) osadzonych na wspólnych przyczółkach i żelbetowych podporach.Obiekt przystosowany do przejazdu pociągów pasażerskich z prędkością 160 km/h i kursowania cięższych składów towarowych o nacisku 221 kN/oś.Przedsiębiorstwo Usług Technicznych IntercorW ramach inwestycji: „Prace na liniach kolejowych 68, 565 na odcinku Lublin-Stalowa Wola Rozwadów”432 mln zł (z czego most 16 mln zł), dofinansowanie unijne z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia2018-2019w ramach prac na odcinku Zaklików-Stalowa Wola Rozwadów wyremontowano 300-metrowy trójprzęsłowy most kolejowy na Sanie w Kępie Rzeczyckiej.Wzmocnion stalowe przęsła kratownicowe oraz betonowe podpory. Ułożono nowe szyny i podkłady. Po elektryfikacji odnowiona konstrukcja przygotowana do prędkości przejazdu pociągów pasażerskich 120 km/h.konsorcjum Track Tec Construction, Infrakol, Leonhard Weiss oraz Intop Warszawa„Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa-Dorohusk, na odcinku Warszawa-Otwock-Dęblin-Lublin, etap I”21 mln zł (przebudowa samego mostu), finansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko2017-2019obiekty o długości 170 m i szerokości 22 m są osadzone na wyremontowanych podporach i przebudowanych przyczółkach. Mosty umożliwiają szybki i bezpieczny przejazd pociągów pasażerskich Warszawa-Lublin oraz kursowanie ciężkich składów towarowych (o nacisku 221 kN/oś).konsorcjum Mostostal Kraków, PKP Energetyka, Schweerbaumodernizacja linii nr 8, Warszawa-Czachówek-Warka-Radom1,6 mld zł, współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko2019-2021Zakres prac i efekty: stary jednotorowy most został rozebrany w październiku 2019 r. W jego miejscu ustawiono dwie nowe, trzyprzęsłowe konstrukcje. Ich łączna waga to ponad 4800 ton. Nowy, 200-metrowy most jest dostosowany do przejazdu cięższych składów i prędkości 160 km/h, dzięki temu skróci się czas podróży ze stolicy na południe Mazowsza.Swietelsky Rail PolskaModernizacja 16 obiektów inżynieryjnych na szlaku Pilichowice-Olszamowice w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 4-Centralna Magistrala Kolejowa etap II”. Jednym z nich jest most nad Czarną Maleniecką.57 mln zł, finansowanie ze środków budżetowych2020Rozbiórka starego obiektu, wykonanie nowych podpór, zabudowa nowej konstrukcji, odtworzenie nawierzchni torowej. Zmodernizowany, czteroprzęsłowy most nad Czarną Maleniecką ma 97 metrów długości - to jeden z czterech mostów zmodernizowanych w ramach tej inwestycji. Celem jest dostosowanie ich do przejazdu pociągów pasażerskich z prędkością do 250 km/h, a towarowych do 120 km/h.konsorcjum Intop Warszawa, Sarinż