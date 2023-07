Mota-Engil Central Europe cyfryzuje procesy

Mota-Engil Central Europe (MECE) cyfryzuje obieg dokumentów, proces akceptacji umów, najbardziej pracochłonne procesy administracyjne oraz procesy na placach budowy, wykorzystując jedną platformę IT.

Mota-Engil Central Europe działa w Polsce od 1997 roku. Przez ponad 25 lat swojej działalności spółka zrealizowała ponad 450 kilometrów autostrad, dróg ekspresowych i krajowych, wiele kompleksów mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej czy stacji elektroenergetycznych. Firma jest częścią jednej z największych grup budowlanych na świecie – Mota-Engil. Grupa działa dziś w 23 krajach położonych na trzech kontynentach.

- Organizacja codziennej pracy niemal 1000-osobowej firmy, kontraktującej setki podwykonawców na potrzeby projektów zlokalizowanych w całej Polsce była punktem wyjścia do wyboru low-code jako technologii, która jest w stanie radykalnie usprawnić procesy i optymalizować koszty. Jak większość firm działających w branży budowlanej MECE posiada złożoną i rozproszoną strukturę. Potrzebowaliśmy więc solidnego fundamentu, na którym można budować dowolne rozwiązanie IT, bez obaw o zmieniające się potrzeby dynamicznie rozwijającej się organizacji. Obserwowaliśmy platformę Webcon BPS od dłuższego czasu, zanim wybraliśmy ją jako kluczowe środowisko do tworzenia aplikacji biznesowych. Za rozwiązaniem przemawiał systematyczny rozwój produktu oraz poziom elastyczności we wdrażaniu zmian w funkcjonujących aplikacjach, bardzo ważny dla biznesu inżynieryjnego. Nie bez znaczenia były też kompetencje partnera wdrożenia, firmy Nexpertis - zaznacza Jakub Żwirek, IT Manager w Mota-Engil Central Europe.

Pracę z Webcon BPS Mota-Engil Central Europe rozpoczęła od digitalizacji kluczowych procesów takich, jak obieg korespondencji oraz zatwierdzanie setek umów z kontrahentami firmy. W dalszym kroku zdigitalizowano działania administracyjne Mota-Engil – m.in. wewnętrzne zamówienia oraz rezerwacje.

