Może ruszać budowa odcinka drogi ekspresowej S7

Wydano ostateczną decyzję ws. budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Moczydło-Miechów w województwie małopolskim - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Dzięki tej decyzji będą mogły ruszyć prace na całym fragmencie trasy, ponieważ od ubiegłorocznej decyzji wojewody małopolskiego zezwalającej na rozpoczęcie prac wpłynęły odwołania.

Budowę drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego i małopolskiego (Moczydło) do węzła Miechów rozpoczęto pod koniec lipca tego roku.

"Dzisiejsza decyzja o zezwoleniu na realizację tej inwestycji dotyczy jednego z ostatnich odcinków S7 przewidzianych do realizacji na terenie Małopolski. To jeden z kluczowych etapów, który zapewni dobre połączenie południa Polski ze stolicą oraz z portami w Trójmieście" - powiedział cytowany w komunikacie wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Odcinek Moczydło-Miechów będzie liczył 18,7 km. Nowa droga ekspresowa będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z rezerwą na trzeci pas między jezdniami. Powstaną dwa węzły drogowe "Książ" i "Miechów", 24 obiekty inżynierskie, w tym jedna duża estakada, przejścia dla zwierząt i około 20 dużych zbiorników retencyjnych. Będzie to odcinek budowany po nowej trasie, równolegle do istniejącej drogi Kraków-Warszawa, w Moczydle połączy się z trasą wybudowaną w woj. świętokrzyskim.

Ministerstwo przypomina, że budowa drogi ekspresowej S7 z Gdańska przez Warszawę do Krakowa i dalej na Podhale oraz do słowackiej granicy jest jedną z najważniejszych realizowanych obecnie inwestycji drogowych w Polsce. Trasa S7 zapewni bowiem dobre połączenie południa Polski ze stolicą oraz z portami w Trójmieście. Docelowo ułatwi też tranzyt towarów z innych państw do polskich portów.