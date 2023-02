Może ruszyć budowa ważnego dla energetyki gazociągu na południu kraju

Wojewoda Małopolski wydał decyzję o pozwoleniu na budowę 8-kilometrowego odcinka gazociągu Racibórz – Oświęcim na terenie województwa małopolskiego. Tym samym Gaz-System ma pozwolenia na budowę całego tego połączenia gazowego.

Gazociąg Racibórz – Oświęcim o łącznej długości 116 km wraz z systemową stacją redukcyjno-pomiarową Suszec zwiększy przepustowość sieci przesyłowej na terenie województw śląskiego i małopolskiego.

Razem z funkcjonującymi już połączeniami Korytarza Północ-Południe utworzy pierścieniowy układ przesyłu gazu, zwiększając bezpieczeństwo energetyczne regionu. Gazociąg zostanie połączony z budowanym obecnie gazociągiem Oświęcim – Tworzeń oraz planowanym do realizacji gazociągiem Kędzierzyn-Koźle –Racibórz.

Inwestycja umożliwi również przyłączenie do sieci przesyłowej bloku gazowo-parowego w Rybniku.

Na potrzeby etapu uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę, projekt gazociągu Racibórz – Oświęcim został podzielony na cztery odcinki – trzy na terenie województwa śląskiego i jeden na terenie woj. małopolskiego.

Odcinek o średnicy 700 mm z Raciborza do Rybnika będzie miał długość 38,7 km. Taką samą średnicę będzie miał odcinek od Rybnika do granicy województw śląskiego i małopolskiego w gminie Bojszowy. Długość tego odcinka to 58,8 km. Ośmiokilometrowy odcinek na terenie województwa małopolskiego będzie również miał średnicę 700 mm. Czwartym odcinkiem będzie gazociąg do Suszcza o średnicy 300 mm.

Zakończenie inwestycji planowane jest w 2026 roku.

