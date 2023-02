Możemy już mówić o prawdziwym boomie. Polacy z gazu przerzucają się na pompy ciepła

W ubiegłym roku do Polskiej Spółki Gazownictwa wpłynęło o połowę mniej wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej niż w roku 2021. Zdaniem ekspertów właściciele domów przerzucają się na pompy ciepła.

Jak podaje Business Insider, w ubiegłym roku do Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) wpłynęło o 55 proc. mniej wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej niż rok wcześniej. — W tym okresie podpisaliśmy również o 58 proc. mniej umów niż w 2021 r. Dla nas jest to istotna zmiana, która musiała mieć odzwierciedlenie w naszej strategii na kolejne lata — powiedział Grzegorz Cendrowski, rzecznik PSG.

W tym roku spółka ma zrealizować blisko 60 000 nowych przyłączy, podczas gdy w ubiegłym roku osiągnięto rekordową liczbę 107 707 przyłączy gazowych.

Według Business Insidera na spadek zainteresowania gazem miały wpływ przede wszystkim wydarzenia geopolityczne, takie jak wybuch wojny na Ukrainie i wstrzymywanie dostaw rosyjskiego gazu do Europy, co wpłynęło na destabilizację rynku i gwałtowne wahania cen surowca. Konsekwencją tych zmian była w wielu przypadkach rezygnacja z instalowania kotłów gazowych. Z drugiej strony może to być też po części wynik wstrzymywania niektórych planowanych inwestycji budowlanych.

Bartłomiej Orzeł, były pełnomocnik premiera ds. programu Czyste powietrze, uważa, że właściciele nowo budowanych domów przerzucają się na pompy ciepła.

Business Insider wskazuje, że „popularność pomp ciepła rośnie z roku na rok, a obecnie możemy już mówić o prawdziwym boomie. Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła podała, że w 2022 r. sprzedaż tego typu urządzeń w naszym kraju wzrosła o 120 proc.”

