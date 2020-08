Multiconsult Polska chce najtaniej zaprojektować dwie obwodnice

Trzy oferty wpłynęły w przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej dla obwodnic Limanowej i Nowego Targu w woj. małopolskim. Obie trasy powstaną w ramach rządowego programu „100 obwodnic”.

Jak poinformowała rzeczniczka krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Iwona Mikrut, wykonaniem dokumentacji dla obydwu obwodnic są firmy: Multiconsult Polska, IVIA i Mosty Katowice. Najtańszą ofertę przedstawiła pierwsza z nich - opiewa ona na prawie 3,9 mln zł za obwodnicę Limanowej i ponad 2,9 mln zł za obwodnicę Nowego targu.

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Obydwie obwodnice powstaną w ramach rządowego programu "100 obwodnic".



Obwodnica Nowego Targu w ciągu drogi krajowej nr 49 będzie miała ok. 5 km długości. Rozpocznie się w miejscu włączenia do węzła "Nowy Targ Południe", który powstanie w ramach budowy dwujezdniowej DK47 Rdzawka - Nowy Targ.



Na końcu przebiegu włączona zostanie do istniejącej DK49 (ul. Jana Pawła II), w pobliżu planowanego nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 969, która będzie obwodnicą miejscowości Waksmund, Ostrowsko i Łopuszna.