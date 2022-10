Murapol pozyskał kredyt na ponad pół miliarda złotych

Grupa kapitałowa Murapol zrefinansowała całkowite dotychczasowe zadłużenie i pozyskała na korzystnych warunkach nowy kredyt od konsorcjum Banku Pekao i Santander Bank Polska w wysokości 550 mln zł. Umowa kredytowa obejmuje 3-letni okres finansowania.

Grupa deweloperska Murapol zyskała partnerstwo dwóch instytucji bankowych – Banku Pekao oraz Santander Bank Polska w formie refinansowania konsorcjalnego w łącznej kwocie 550 mln zł.

Na zrefinansowanie obecnego długu zostanie przeznaczona kwota 300 mln zł, z kolei kwota w wysokości 250 mln zł Murapol przeznaczy na finansowanie dalszego rozwoju operacyjnego grupy.

Zakończony projekt refinansowania pozwala utrzymać koncentrację całego długu grupy w jednym konsorcjum bankowym oraz zachować elastyczność wykorzystania środków ze względu na otwarty charakter finansowania.

Agentem konsorcjum jest Bank Pekao, który współpracował z grupą Murapol w ramach poprzedniego refinansowania, a obydwa banki doskonale poznały spółkę, jej model biznesowy i unikatowe atrybuty podczas podejścia do IPO w 2021 roku.

W okresie od stycznia do września 2022 r. grupa Murapol sprzedała 2665 lokali mieszkalnych, w tym 2091 klientom detalicznym, zaś 574 w formule design&build na rzecz PRS (budynki na wynajem). W analizowanym okresie deweloper przekazał klucze łącznie do 2649 lokali, a w tym 444 kluczy zostało wydanych do lokali w ramach projektów PRS. Grupa wprowadziła do oferty 2106 nowych mieszkań w 9 miastach w Polsce.

Od początku swojej działalności w 2001 r. Grupa Murapol zrealizowała 77 wieloetapowych inwestycji nieruchomościowych, w których powstało 370 budynków z ponad 23,5 tys. lokali zamieszkałymi przez ok. 70,65 tys. osób.

Od pierwszego kwartału 2020 r. większościowym akcjonariuszem Murapolu jest Aeref V PL Investment S.à r.l. – spółka należąca do funduszy zarządzanych przez Ares Management Corporation, menedżera w obszarze inwestycji alternatywnych, specjalizującego się w finansowaniu dłużnym, private equity i nieruchomościach, któremu doradza Griffin Capital Partners.

