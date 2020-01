Murapol: więcej umów i wzrost sprzedaży

W 2019 roku Murapol podpisał blisko 3,7 tys. umów dot. sprzedaży mieszkań wypracowując wynik wyższy o 3,2 proc. w stosunku do roku wcześniejszego. W analizowanym okresie deweloper przekazał klientom ponad 3,1 tys. lokali, poprawiając parametr z 2018 o blisko 20,5 proc., a także wprowadził do oferty ok. 4,4 tys. mieszkań, tj. 38,3 proc. więcej rok do roku.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Grupa Murapol podpisała 3 674 umowy dot. sprzedaży mieszkań (w tym 2 868 umów deweloperskich i przedwstępnych), wobec 3 560 zawartych rok wcześniej.

Lokalizacjami, w których mieszkania z oferty Murapol cieszyły się największym zainteresowaniem jest Kraków i Wieliczka, gdzie nabywców znalazło 607 lokali oraz Katowice z wynikiem 559 mieszkań.

Znaczącą liczbę umów dot. sprzedaży lokali spółka podpisała także we Wrocławiu - 392, Poznaniu - 385, Łodzi - 367 oraz Warszawie - 353. Po ponad 200 umów zawartych zostało w Trójmieście oraz Toruniu, odpowiednio - 258 i 239.