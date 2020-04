Murapol ze spadkiem sprzedaży mieszkań w pierwszym kwartale 2020 roku

W pierwszym kwartale 2020 roku Murapol podpisał 846 umów dotyczących sprzedaży mieszkań, wobec 939 w analogicznym okresie rok wcześniej. Jednocześnie deweloper przekazał klientom klucze do 402 lokali, a także wprowadził do oferty 1 119 mieszkań w 7 inwestycjach na terenie 6 miast.

Pozostała część aktywnego banku ziemi to tereny inwestycyjne objęte warunkowymi umowami przedwstępnymi, na których powstaną projekty nieruchomościowe, będące obecnie w toku postępowań pozwoleniodawczych, a zakładające budowę ponad 7,6 tys. lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 332,1 tys. mkw. Wartość zakontraktowanych tak nieruchomości wynosi ponad 247,8 mln zł.- W pierwszym kwartale bieżącego roku odnotowaliśmy niższe wyniki sprzedaży w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy 2019 r. Po okresie intensywnego wzrostu rynku mieszkaniowego w ostatnich latach spodziewaliśmy się stabilizacji sprzedaży, zakładając w strategii wyniki na poziomie 3-3,5 tys. lokali komercjalizowanych rocznie. Można więc powiedzieć, że z wynikiem za pierwsze trzy miesiące mieścimy się w tych ramach - komentuje Nikodem Iskra, prezes Murapolu.- Jednakże obecna sytuacja epidemiologiczna jest czynnikiem, przy którym trudno prognozować jak będą wyglądały kolejne kwartały. Starając się odnaleźć w tej sytuacji i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów zaraz po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego, udostępniliśmy możliwość wideo-rozmów z naszymi doradcami oraz zdalne podpisywanie umów rezerwacyjnych - dodaje.