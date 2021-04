Murapol ze wzrostem umów sprzedaży i pokaźnym bankiem ziemi

- W I kwartale bieżącego roku wypracowaliśmy lepsze wyniki we wszystkich obszarach operacyjnych w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Blisko 17 proc. wzrost sprzedaży i ponad 12 proc. wzrost przekazań pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość - komentuje Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapolu.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl

Komentuje prezes Nikodem Iskra

- W I kwartale bieżącego roku wypracowaliśmy lepsze wyniki we wszystkich obszarach operacyjnych w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Blisko 17 proc. wzrost sprzedaży i ponad 12 proc. wzrost przekazań pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. Sprzyja temu także rozbudowana oferta, która dzięki wprowadzonej do sprzedaży puli „2000 mieszkań na 20-lecie”, przekroczyła 4 tys. lokali na koniec pierwszego kwartału - powiedział Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapolu.- Również nasz portfel projektów w budowie powiększył się o blisko 2,5 tys. mieszkań w porównaniu do stanu na koniec 2020 r. i obejmował blisko 7 tys. lokali. Przytoczone cyfry potwierdzają, że solidne fundamenty, wypracowany model biznesowy i know how sprawdzają się nawet w tak niepewnych czas jak obecne– dodał Nikodem Iskra.Grupa Murapol jest firmą deweloperską od 20 lat działającą w obszarze wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego W ciągu 20 lat działalności Grupa Murapol zrealizowała 66 wieloetapowych inwestycji nieruchomościowych, w których powstały 303 budynki z 17,7 tys. lokali zamieszkałych przez ponad 53 tys. osób.