Na autostradzie A1 powstaną nowe Miejsca Obsługi Podróżnych

Do 15 marca 2023 r. GDDKiA czeka na oferty firm zainteresowanych dzierżawą dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) na A1 pomiędzy węzłami Częstochowa Północ i Częstochowa Blachownia.

Przyszli dzierżawcy dostosują obecnie funkcjonujące MOP-y Wierzchowisko Wschód i Zachód do funkcji komercyjnej, budując stacje paliw oraz obiekty gastronomiczno-handlowe.

Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, przetarg na dzierżawę nieruchomości, z przeznaczeniem pod wybudowanie i wyposażenie MOP-ów Wierzchowisko Wschód oraz Wierzchowisko Zachód, to postępowanie jednoetapowe. Wyłoniony dzierżawca będzie prowadził obsługę ruchu w zamian za zapłatę, na rzecz GDDKiA, czynszu dzierżawnego w kwocie stałej oraz czynszu od przychodu uzyskanego z tytułu działalności prowadzonej na MOP-ach. Okres trwania umowy dzierżawy będzie wynosić 20 lat. Wcześniejszy, ogłoszony w maju br. przetarg nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak ofert. W tym przetargu zrezygnowaliśmy z konieczności dzierżawy terenu różnym operatorom pomiędzy sąsiadującymi MOP-ami.

Na początek MOP-y z podstawową funkcjonalnością

24 lutego br. na A1 pomiędzy węzłami Częstochowa Północ oraz Częstochowa Blachownia udostępniliśmy kierowcom cztery MOP-y. Zostały wyposażone w stanowiska postojowe (parking), infrastrukturę umożliwiającą odpoczynek w trasie i urządzenia sanitarne. Po rozstrzygnięciu przetargów na ich dzierżawę, MOP-y Wierzchowisko Wschód i Zachód zostaną rozbudowane o funkcje komercyjne. Natomiast pozostałe dwa, Gorzelanka Wschód i Gorzelanka Zachód, nie będą rozbudowywane, zapewniając przede wszystkim funkcje sanitarno-wypoczynkowe.

MOP-y Wierzchowisko Wschód oraz Wierzchowisko Zachód docelowo będą oferowały funkcje komercyjne. Oznacza to, że będą dodatkowo wyposażone w stację paliw, stanowiska obsługi pojazdów oraz obiekty gastronomiczno-handlowe. MOP Wierzchowisko Zachód będzie mógł być wyposażony dodatkowo w obiekt noclegowy.

GDDKiA nie będzie wymagała jednak od dzierżawcy obligatoryjnej budowy obiektu noclegowego w okresie trwania dzierżawy. Dzierżawca przewidzi i zabezpieczy rezerwę terenu pod obiekt noclegowy, aby w przypadku zajścia zasadności jego uruchomienia móc rozpocząć budowę.

Budowa obiektów na A1 potrwa od 12 do 18 miesięcy

"Najkrótszy czas realizacji, bo do 12 miesięcy od dnia odbioru nieruchomości, przewidziano dla wydzielonego miejsca wyposażonego w rampę umożliwiającą odśnieżanie oraz odladzanie pojazdu ciężarowego. Do 18 miesięcy powinna powstać kompleksowa infrastruktura do tankowania samochodów paliwami płynnymi wraz z budynkiem stacji paliw wyposażonym między innymi w punkt gastronomiczny (bistro) i węzeł sanitarny dla klientów, miejsce zabaw dla dzieci oraz zadaszone miejsca piknikowe" - podaje GDDKiA.

