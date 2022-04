Na budowie dróg zaoszczędzimy 400 mln zł

Obowiązujące od końca ubiegłego roku rozporządzenie ministra klimatu i środowiska, które określa warunki, po spełnieniu których destrukt asfaltowy nie jest już traktowany jak odpad i może być wykorzystany jako materiał budowlany, daje wymierna korzyści finansowe. Mowa tu o nie lada oszczędnościach, które w ciągu kilku lat mogą sięgnąć nawet 400 mln zł.

Jak wskazuje GDDKiA, wprowadzenie ułatwień dla pozyskiwania i ponownego wbudowywania destruktu asfaltowego ma duże znaczenie finansowe. W najbliższych latach bowiem planuje się wymiany nawierzchni na odcinkach autostrad i dróg ekspresowych oddanych do użytku przed 2012 rokiem oraz budowę nowych dróg w miejscu istniejących. Przebudowywana i remontowana będzie istniejąca sieć dróg krajowych.

Oszczędności zastosowania destruktu jako substytutu materiału nowego oraz oszczędności przy transporcie kruszyw mogą wynieść w przybliżeniu, w kilkuletniej perspektywie ponad 400 mln zł.

O tym, w jaki sposób będzie można powtórnie wykorzystać sfrezowaną w trakcie remontu nawierzchnię, zadecydują zapisy umowy na realizację prac. Jeśli właścicielem destruktu będzie GDDKiA, może go: nieodpłatnie przekazać do samorządów; pozostawić do użytku własnego, w ilości adekwatnej do potrzeb utrzymaniowych; sprzedać w trybie postępowania przetargowego.

W przypadku, gdy właścicielem pozyskanego w trakcie prac destruktu będzie wykonawca inwestycji, zagospodaruje go na warunkach opisanych w dokumentach kontraktowych. W tym celu aktualizujemy wzorcowe dokumenty kontraktowe, począwszy od specyfikacji na projektowanie przez Program funkcjonalno-użytkowy, warunki udziału w przetargu czy też wykonania i odbioru robót budowlanych. Te zmiany pozwolą szerzej niż obecnie wykorzystać destrukt na budowach.

GDDKiA aktualizuje w tym momencie wzorcowe dokumenty kontraktowe – od specyfikacji na projektowanie przez program funkcjonalno-użytkowy, warunki udziału w przetargu czy też wykonania i odbioru robót budowlanych. Pozwoli to lepiej wykorzystać destrukt w budowie dróg.

