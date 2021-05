Na co czwartą złotówkę Erbud zapracuje produkcją modułów

Docelowo szacujemy, że nawet co czwarta złotówka zarabiana w Erbudzie będzie pochodzić z drewnianego budownictwa modułowego - podkreśla Radosław Górski, członek zarządu Erbudu, odpowiadający za rozwój tego segmentu działalności grupy.

Drugie życie modułu

Odnawialny surowiec

- Niemcy przodują w ekologii. Dużo mówi się tam o zrównoważonym rozwoju, a świadomość zagrożeń dla naszej planety jest wysoka. Im młodszy konsument, tym bardziej świadomy ekologicznie. Dlatego rynek modułowy będzie rósł gdyż kolejne pokolenia takich konsumentów w przyszłości będą decydować, w jakim lokum chcą zamieszkać - stwierdził Górski.Zaznaczył przy tym, że trendy związane z redukcją emisji CO2 i ochroną środowiska są tam o wiele bardziej powszechne niż chociażby w Polsce.- Nowe regulacje w tej dziedzinie są wprowadzane przez rząd przy aprobacie obywateli. W budownictwie także zachodzi zmiana. Drewno staje się modne, a beton będzie coraz bardziej na cenzurowanym. Lubię obrazowy przykład i analogię do motoryzacji: kiedyś spaliny i diesle, a dziś elektryki. Wkrótce podobna zmiana zajdzie w budownictwie - powiedział Górski.Pytany o obiekty, które Erbud zamierza budować w technologii modułowej, podkreślił, że nie będą to domy jednorodzinne.- Myślimy o kilkupiętrowych budynkach o różnych funkcjach, jak akademiki, szkoły, hotele czy obiekty przemysłowe. Wszystkie wyposażone w najnowsze technologie, w tym m.in. panele fotowoltaiczne na dachach - wyjaśnił Górski.Jak dodał, na pozytywne perspektywy budownictwa modułowego będzie oddziaływała również unijna strategia Zielonego Ładu, promująca energooszczędne rozwiązania i technologie obniżające ślad węglowy.Odnosząc się do głosów, że budownictwo modułowe jest droższe od tradycyjnego Górski przyznał, że tylko pozornie tak jest. Jednocześnie zastrzegł, że chodzi o samą budowę, a koszty budynku należy postrzegać w perspektywie długoterminowej, czyli całego „życia produktu” - od budowy, przez eksploatację, aż po rozbiórkę czy recykling.Podał przy tym przykład projektu 18-piętrowego, drewnianego wieżowca Wildspitze w Hamburgu. Koszt budowy stanu surowego ma być ok. 8-11 proc. wyższy od tradycyjnego budownictwa.Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę o wiele szybszą i mniej uciążliwą dla otoczenia realizację, którą popularnie porównuje się do budowania z klocków Lego, a także niższe koszty eksploatacji i mniejszy ślad węglowy, to koszty co najmniej się równoważą w stosunku do tradycyjnych technologii wznoszenia budynków.Dużą zaletą obiektów modułowych - jak wskazał Górski - jest możliwość zaadaptowania ich do nowych potrzeb.- Na przykład hotel można przerobić na szpital, a wioskę olimpijską z modułów po skończeniu imprezy rozebrać i wybudować z nich nowe obiekty w innym miejscu: biurowce, akademiki czy domy seniora. Te możliwości jeszcze bardziej podnoszą ekologiczne walory budownictwa modułowego - zaznaczył.Menedżer Erbudu podkreślił również, że mitem jest pogląd o negatywnych efektach rozwoju budownictwa drewnianego w postaci wycinki lasów - zwłaszcza tych wartościowych przyrodniczo.- Drzewa muszą być uprawiane na certyfikowanych, standaryzowanych plantacjach, które zapewnią odpowiedną jakość drewna. Nim stanie się ono surowcem, to oczywiście spełnia swoją rolę jako dostawca tlenu. W jego miejsce jest jednak sadzone kolejne drzewo i cały proces zaczyna się od nowa - powiedział Górski.Wskazał przy tym, że do budowy wspomnianego wcześniej projektu Wildspitze w Hamburgu będzie potrzebne ok. 5,5 tys. m sześc. drewna.- Okazuje się, że w Niemczech tylko w certyfikowanych plantacjach tyle drewna odrasta w ciągu zaledwie 23 minut. Ostatnio w jednym z raportów o zaletach technologii modułowej wskazano, że co dwanaście sekund w Niemczech rośnie wystarczająco dużo drzew, aby pozyskać z nich drewno na budowę nowego domu - podsumował Radosław Górski.