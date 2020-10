Na finiszu 2020 roku budownictwo przejdzie test na koronawirusa

Kondycja podwykonawców, dostawców i usługodawców w sektorze budowlanym jest na razie oceniana jako stabilna. Branża znalazła się wśród tych nielicznych, które dobrze zniosły okres zamrożenia gospodarki, ponieważ budowy nie stanęły. Nie oznacza to jednak, że pandemia wkrótce nie odciśnie swego piętna na budownictwie.

W tej sytuacji instytucje finansowe z uwagą obserwują narastającą presję cenową w budownictwie oraz wpływ pandemii Covid-19, której skutki są nie do oszacowania.- W związku z tym ich apetyt na zwiększanie skali finansowania, w tym udzielania gwarancji zabezpieczających realizację kontraktów, spada. Podkreślam jednak, że dla firm budowlanych, które dywersyfikują kierunki działalności oraz konserwatywnie ofertują, nie ma zagrożenia w dostępności do źródeł finansowania - podsumował Bartosz Tokarski.Przypomnijmy, że - według ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego - w sierpniu produkcja budowlano-montażowa była niższa o 12,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Po ośmiu miesiącach 2020 r. sektor notował natomiast spadek o 1,7 proc. Dane za wrzesień GUS ma opublikować 21 października.Wszystko jednak wskazuje, że ten rok zakończy kilkuletni trend wzrostowy branży. Przypomnijmy, że w 2016 r. sektor zaliczył dołek (na poziomie ponad 14 proc.), związany z przejściem między realizacją inwestycji z minionej i bieżącej perspektywy UE.Jednak infrastrukturalna machina na drogach i kolei, a także m.in. boom w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym, zapewniły wzrosty branży na poziomie 12 proc. w 2017 r. oraz 18 proc. w 2018 r. Rok 2019 przyniósł stabilizację na poziomie niespełna 3 proc. wzrostu.Branża spodziewała się przejściowego schłodzenia koniunktury, powiązanego z harmonogramem wydatkowania unijnych funduszy, a także ogólnie hamującej koniunktury. Pojawienie się pandemii wywróciło jednak wcześniejsze prognozy.Skutki pandemii zaczęły być w ostatnich miesiącach odczuwalne w sektorze prywatnym i samorządach. Dlatego w branży mówi się o coraz bardziej widocznej walce cenowej o zlecenia, zwłaszcza ze strony firm z mniejszym portfelem zamówień.Trudno jeszcze przewidywać, czy w 2021 r. faktycznie pojawi się istotna luka w podaży nowych zleceń. Będzie to zależało m.in. od dalszego rozwoju wydarzeń związanych z pandemią oraz jej wpływu na gospodarkę. Kluczowe stanie się też sprawne wydatkowanie dostępnych środków unijnych.