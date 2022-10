Na granicy z Rosją powstanie 200-km zapora. Trwa wybór wykonawcy

Straż Graniczna rozpoczęła procedurę wyboru wykonawcy perymetrii na granicy z Rosją. Firma ma zostać wyłoniona do końca listopada - poinformowała rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska. Perymetria zostanie zainstalowana na odcinku około dwustu kilometrów.

Bariera elektroniczna na granicy z obwodem kaliningradzkim - tak jak zapora na granicy z Białorusią - powstanie na podstawie przepisów ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej.

Straż Graniczna rozpoczęła już procedurę wyboru firmy, która zainstaluje perymetrię na granicy polsko-rosyjskiej.

"Do końca listopada mamy zamiar wyłonić wykonawcę" - zaznaczyła rzeczniczka SG.

Bariera na granicy z Rosją powstanie w ciągu pierwszych trzech kwartałów przyszłego roku

Jak wyjaśniła porucznik Michalska, perymetria będzie instalowana na odcinku około dwustu kilometrów. Ma powstać w ciągu pierwszych trzech kwartałów przyszłego roku, jednak Straż Graniczna liczy, że budowa zakończy się szybciej.

W związku z instalacją perymetrii przy obwodzie kaliningradzkim zostaną zmienione zapisy ustawy o budowie zabezpieczenia granicy. Zakłada to projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zgodnie z projektem do składu zespołu ds. budowy zabezpieczenia dołączą wojewoda warmińsko-mazurski oraz komendanci Warmińsko-Mazurskiego i Morskiego Oddziału SG.

Za 1,6 mld zł powstaje bariera elektroniczna na granicy z Białorusią

Latem zakończyła się budowa bariery fizycznej - czyli pięciometrowego płotu ze stalowych przęseł zwieńczonego drutem żyletkowym - na 186-kilometrowym odcinku granicy z Białorusią. Budowa bariery elektronicznej trwa od czerwca na 202 kilometrach. Jej wykonawcą jest Elektrotim. Koszt całej zapory na tej granicy to ok. 1,6 mld złotych.

Rzeczniczka SG przekazała PAP, że pierwsze odcinki perymetrii na polsko-białoruskiej granicy będą gotowe w pierwszej połowie listopada. Chodzi o około 35 kilometrów.

Por. Michalska przekazała ponadto, że w środę pod granicę dowieziony zostanie drugi z jedenastu kontenerów, które integrują pozostałe elementy perymetrii. Pierwszy jest już ustawiony na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Kuźnicy. Dzięki kontenerom ruszył montaż kamer dziennych i nocnych. Trwa także instalacja kabli detekcyjnych. Na innych odcinkach ustawiane są m.in. ostatnie słupy pod monitoring. Z kolei w Białymstoku gotowe jest już Centrum Nadzoru, w którym funkcjonariusze będą monitorować sygnały z bariery.

Budowa zabezpieczenia granicy państwowej, zgodnie z ustawą, to cel publiczny. Do inwestycji nie są stosowane przepisy odrębne, w tym m.in. prawa budowlanego, prawa wodnego czy prawa ochrony środowiska. Do związanych z nią zamówień nie stosuje się też Prawa zamówień publicznych. Kontrolę nad zamówieniami sprawuje CBA. Informacje dotyczące konstrukcji, zabezpieczeń i parametrów technicznych zabezpieczenia są niejawne.

