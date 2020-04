Na łódzkim odcinku A1 rozpoczęto układanie betonowej nawierzchni

Na powstającym odcinku autostrady A1 między węzłami Tuszyn i Piotrków Trybunalski Zachód w woj. łódzkim rozpoczęto układanie betonowej nawierzchni – poinformował łódzki oddział GDDKiA. Do końca roku ma być gotowy 16-kilometrowy fragment zachodniej jezdni.

To bez wątpienia historyczna chwila, bo to pierwszy odcinek, gdzie układana jest warstwa nawierzchni betonowej - podkreślił rzecznik lokalnego oddziału GDDKiA.

Wykonawca, firma Budimex deklaruje, że do końca maja zostanie ułożony fragment o długości ok. 10 km na jezdni zachodniej.

Zgodnie z zapewnieniami wykonawcy, do końca roku ma być gotowa cała jezdnia zachodnia, czyli blisko 16-kilometrowy odcinek między węzłem Tuszyn i węzłem Piotrków Trybunalski Zachód.

Jak przekazał w czwartek rzecznik prasowy łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Maciej Zalewski, prace związane z układaniem nowej nawierzchni na A1 rozpoczęły się w okolicach miejscowości Wodzinka w gminie Tuszyn i prowadzone są w kierunku południowym.

"To bez wątpienia historyczna chwila, bo to pierwszy odcinek, gdzie układana jest warstwa nawierzchni betonowej. Wykonawca, firma Budimex deklaruje, że do końca maja zostanie ułożony fragment o długości ok. 10 km na jezdni zachodniej" - podkreślił rzecznik.

Wskazał, że technologia układania nawierzchni betonowej znacząco różni się od technologii układania nawierzchni bitumicznych. Jak wyjaśnił, na specjalnie przygotowaną podbudowę, dużych rozmiarów rozkładarki układają niemal 30 centymetrową warstwę betonu na całej szerokości przyszłej jezdni. Beton jest specjalnie wzmacniany, a następnie musi "dojrzeć", co trwa około miesiąca.

"Zanim jednak to nastąpi specjalnymi stalowymi szczotkami szoruje się nawierzchnię, co poprawia szorstkość, a zatem przyczepność przyszłej drogi. Następnie ta betonowa +wstęga+ jest nacinana do pewnej głębokości, aby powstały naturalne dylatacje, które jeszcze trzeba uszczelnić" - dodał Zalewski.

Zgodnie z zapewnieniami wykonawcy, do końca roku ma być gotowa cała jezdnia zachodnia, czyli blisko 16-kilometrowy odcinek między węzłem Tuszyn i węzłem Piotrków Trybunalski Zachód.

Budowę A1, która jest realizowana w śladzie obecnej dk nr 1, podzielono na pięć części, z których cztery przebiegają przez woj. łódzkie.

Fragment "A" (od Tuszyna do węzła Piotrków Trybunalski - 15,9 km) za 478,9 mln zł brutto zrealizuje konsorcjum firm Budimex-Strabag. Te same firmy za 573,1 mln zł brutto wybudują odcinek "C" (od węzła Kamieńsk do węzła Radomsko - 16,7 km), a odcinek "D" (od Radomska do granicy z woj. śląskim - 7 km) za 338,25 mln zł brutto wykona firma PUT Intercor. Te fragmenty trasy, zgodnie z zawartymi kontraktami, mają być gotowe w 2022 r. Rok później ma powstać odcinek "B" między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem (24,2 km), który za 857 mln zł brutto zrealizuje firma Mirbud SA.

Realizacja całej inwestycji o kilka godzin skróci przejazd z Trójmiasta do południowej granicy kraju.

A1 jest jedyną polską autostradą o przebiegu południkowym, przecinającą całe terytorium kraju. Jednocześnie stanowi ona część Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) oraz priorytetowego projektu "Autostrada Gdańsk-Brno/ Bratysława-Wiedeń". Po zakończeniu budowy trasa utworzy główny szlak komunikacyjny łączący Trójmiasto z Czechami w Gorzyczkach, prowadząc przez okolice Torunia, Łodzi i Katowic. Ma też ułatwić dostęp do polskich portów transportom z Czech, Słowacji czy Węgier, a w efekcie zapewnić rozwój rodzimej gospodarki.