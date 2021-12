Na Mierzei Wiślanej wyłania się kapitanat portu [NOWE ZDJĘCIA]

Trwają prace na budowie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Obudowywane są brzegi rzeki Elbląg i trwa budowa mostu w Nowakowie. Przed inwestorem jest wybór wykonawców trzeciego etapu inwestycji - pogłębienia toru wodnego. W toku jest pierwszy z dwóch zaplanowanych przetargów. Otwarcie ofert nastąpiło na początku grudnia.

Aktualny stan prac związany z przekopem Mierzei Wiślanej

Ostatni etap inwestycji

- Obecnie na ukończeniu mamy roboty od mostu południowego do Zalewu Wiślanego. Wykonane są oczepy żelbetowe, droga techniczna wraz z nawierzchnią z kostki. Kończymy montowanie elementów wyposażenia hydrotechnicznego – wylicza Wojciech Deputat, kierownik robót drogowych z konsorcjum NDI/Besix. - W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie robót ziemnych związanych z wykopami o rzędnej 2,5 m do poziomu spodu kanału żeglugowego. Dla wykonania tych robót istotne były sprawy środowiskowe - dodaje.W kolejnych miesiącach odbędą się prace na Zatoce Gdańskiej - zakończenie zasypywanie grodzy na Falochronie Zachodnim, kontynuacja prac narzutowych i robót żelbetowych na obu falochronach czy wykonanie podłoża i warstwy wyrównawczej z betonu i nadbudowy także na obu falochronach.Jak podaje Urząd Morski w Gdyni, w rejonie śluzy będą wykonywane oczepy na ścianach, montowane będą elementy konstrukcji stalowej bram oraz wyposażenie hydrotechniczne.Zakończenie budowy kanału, czyli pierwszej części inwestycji, ma zakończyć się w 2022 roku.Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” określa wartość całego programu na 1,98 mld zł. Jak poinformował rzecznik Urzędu Morskiego w Gdyni, do tej wydano ok. 870 612 000 zł.Przed inwestorem jest wyłonienie wykonawców trzeciego etapu - pogłębienia toru wodnego. Magdalena Kierzkowska, rzecznik Urzędu Morskiego w Gdyni, poinformowała, że w toku jest pierwszy z dwóch zaplanowanych przetargów. Otwarcie ofert nastąpiło na początku grudnia.Jak relacjonuje rzecznik, odcinek toru objęty bieżącym przetargiem to ok. 8200 m na Zalewie Wiślanym. Wykonawca będzie miał 11 miesięcy na wykonanie zadania, lecz nie później niż do dnia 28.02.2023 r.Natomiast przetarg na dalszą cześć toru wodnego zostanie ogłoszony w pierwszym kwartale 2022 roku. Cały tor wodny na Zalewie Wiślanym zaprojektowano dla statku morskiego o długości 100 m (zestaw barek do 18 0m), szerokości 20m i zanurzeniu 4,5 m.