Na Odrze powstaje most, który usprawni żeglugę

W Kostrzynie nad Odrą trwa budowa nowego mostu drogowego na Warcie, usytuowanego w ciągu drogi krajowej 31. Wykonawcą jest Warbud.

Jak wskazuje Warbud, celem inwestycji nie jest zwiększenie przepustowości samej drogi, ale udrożnienie trasy wodnej. Nowy obiekt powstaje w miejsce starego mostu, będzie miał długość 300 metrów, lepsze parametry nośne, a przede wszystkim wyższą konstrukcję, dzięki czemu będą mogły pod nim przepływać lodołamacze i barki o dużych gabarytach.

Realizacja całej inwestycji mostowej to zadanie kompleksowe i wieloetapowe. Pierwszym etapem była budowa, tuż obok istniejącego dziś obiektu, mostu tymczasowego. Dzięki niemu, przez cały okres budowy mostu docelowego, w centrum Kostrzyna nadal możliwy jest ruch samochodowy i pieszy. Ten etap budowy właśnie się zakończył, a most tymczasowy przeszedł pozytywnie statyczne i dynamiczne próby obciążeniowe. To składany most wojskowy Baileya. W momencie przełożenia ruchu kołowego i pieszego na nowy, tymczasowy most, projekt wkroczy w kolejną fazę - we wrześniu br. rozpocznie się rozbiórka starego obiektu.

Jak podkreśla, Rafał Chrostowski, kierownik kontraktu w Warbudzie, dzięki obecności spółki w grupie kapitałowej Vinci, Warbud jest w stanie wykonywać tak skomplikowane i wymagające konstrukcje mostowe jako mosty extradosed.

- To obiekty ciekawe architektonicznie przypominające swym wyglądem mosty wantowe. W rzeczywistości konstrukcje te łączą ideę konstrukcji podwieszanej oraz belkowej sprężanej. Freyssinet, z którym współpracujemy, jest jednym z liderów światowych w dziedzinie realizacji mostów podwieszanych, wyposażenia mostów i wykonawstwa skomplikowanych technologicznie obiektów - konkluduje Rafał Chrostowski.

