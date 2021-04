Na programy mieszkaniowe rząd przeznaczy dodatkowe 5 mld zł

Na programy mieszkaniowe rząd zamierza przeznaczyć dodatkowe 5 mld zł, co pozwoli na wybudowanie około 75 tys. lokali, głównie w ramach Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM) - poinformowała wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka.

"Dodatkowe 5 mld zł zostanie przeznaczone na mieszkania o umiarkowanym czynszu, czyli tak zwane Społeczne Budownictwo Czynszowe, czyli to co realizujemy w ramach programu SIM-ów" - powiedziała wiceminister Kornecka.

Dodała, że z puli dodatkowych 5 mld zł na wsparcie mogą liczyć również mieszkania komunalne.

"Nie będą to mieszkania, które będą wynajmowane w cenach rynkowych, tylko będą to tanie mieszkania na wynajem głównie w modelu SIM, czyli z opcją dojścia do własności" - podkreśliła.

Wiceminister oceniła, że zwiększenie środków na programy mieszkaniowe należy uznać za krok zmierzający w dobrym kierunku, ponieważ resort rozwoju, pracy i technologii dostrzega, że gminy bardzo chętnie zgłaszają się po środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Jak wcześniej we wtorek poinformował premier Mateusz Morawiecki, podczas spotkania z Lewicą dyskutowano o włączeniu do Krajowego Planu Odbudowy kwestii mieszkań. "Zobowiązaliśmy się i sami chcemy się trzymać tego, żeby przedstawić Komisji (Europejskiej) plan KPO rozwinięty również o program wybudowania dodatkowych 75 tys. mieszkań" - mówił szef rządu.

Wiceminister Kornecka wyjaśniła PAP, że postulat Lewicy spotkał się ze zrozumieniem rządu, ponieważ resort rozwoju, pracy i technologii już wcześniej planował znaczne zwiększenie środków na mieszkalnictwo.

Wiceminister poinformowała, że rozwój mieszkalnictwa w ramach Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych nabiera rozpędu w całym kraju przy aktualnym limicie wydatków na poziomie około 1,5 mld zł w Rządowym Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa i Funduszu Dopłat.

Kornecka powiedziała, że rząd będzie zabiegał, aby budowę 75 tys. dodatkowych mieszkań sfinansować w ramach KPO. Gdyby natomiast okazało się, że nie udałoby się dojść do porozumienia z Komisją Europejską w tej sprawie, to takie środki zostaną wygospodarowane w budżecie krajowym - dodała.

