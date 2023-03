Na rynku mieszkań widać dalsze pogorszenie koniunktury

Od końcówki 2021 roku obserwujemy słabnącą koniunkturę w sektorze budownictwa mieszkaniowego. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego wciąż wpisują się w ten obraz rynku, choć na horyzoncie widać już jaskółki poprawy - czytamy w analizie firmy doradczej HRE Investments.

W świetle danych Głównego Urzędu Statystycznego dekoniunkturę widać zwłaszcza w spadającej liczbie mieszkań, których budowa się rozpoczęła. W lutym 2023 roku deweloperzy zaczęli stawianie niespełna 6,6 tys. lokali. To o prawie 42 proc. mniej niż przed rokiem.

- Niewielkim pocieszeniem jest tu fakt, że w lutym br. wynik deweloperów był o ponad 13 proc. lepszy niż w styczniu. Nie możemy jednak wywodzić z tego jeszcze poprawy koniunktury z bardzo prostej przyczyny – styczeń jest pod względem liczby inwestycji rozpoczynanych przez deweloperów sezonowo najgorszy. Bardzo często w lutym widoczna jest w danych poprawa względem stycznia, ale nie przesądza to wcale obrazu sytuacji w kolejnych miesiącach - analizuje Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments.

Maleje liczba pozwoleń na budowę wydanych deweloperom

Nie lepiej wyglądają też dane na temat wydawanych deweloperom pozwoleń na budowę. Ich liczba, czyli 10,7 tys. w lutym 2023 roku, spadła wobec lutego 2022 o ponad 38 proc. Od wielu miesięcy deweloperzy otrzymują więcej pozwoleń niż rozpoczynają inwestycji.

- Przy tym trzeba pamiętać, że liczba wydawanych pozwoleń na budowę nie jest idealnym wskaźnikiem dla oceny bieżącej koniunktury w mieszkaniówce. Nierzadko, właściciele działek występują o pozwolenie na budowę tylko po to, aby podnieść wartość nieruchomości, a nie po to, aby faktycznie wznosić budynek. Bywają również sytuacje, że wydane pozwolenie nie jest potem wykorzystywane, albo zanim przekute zostanie w rozpoczętą inwestycję, to mija bardzo wiele czasu - dodaje Bartosz Turek.

Mniej inwestycji zakończonych oraz mieszkań oddanych do użytkowania

Wielkiego optymizmu nie przynoszą dane na temat inwestycji zakończonych, czyli oddanych do użytkowania. Okazuje się, że w lutym deweloperzy dostarczyli 8,4 tysięcy lokali. To o ponad 18 proc. mniej niż w lutym 2022 roku. Jest to o tyle zaskakujące, że teraz powinny się kończyć budowy rozpoczęte na początku 2021 roku. Wszystko dlatego, że zgodnie ze statystykami GUS przeciętna budowa bloku trwa w Polsce dwa lata.

- Warto więc przypomnieć, że na początku 2021 roku co miesiąc startowały inwestycje deweloperskie opiewające średnio na kilkanaście tysięcy lokali. Warto obserwować napływające na ten temat dane. Niewykluczone, że liczne w ostatnich latach perturbacje (konsekwencje epidemii czy wybuchu wojny) mogły spowodować wydłużenie realizacji części projektów deweloperskich - analizuje Bartosz Turek.

