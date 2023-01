Na rynku mieszkaniowym czeka nas trudny rok

Serwis Otodom i ekonomiści mBanku przeanalizowali sytuację na rynku mieszkaniowym. Wniosek? Spektakularnych obniżek nie będzie. I to pomimo stabilizacji sytuacji w drugiej połowie 2022 roku.

Dynamiczny wzrost stóp procentowych spowodował zapaść na rynku kredytowym - zależnie od miesiąca spadki rok do roku wynosiły jesienią nawet 70 proc.

- Moim zdaniem perspektywa utrzymania wyższej inflacji w tzw. horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej będzie powodować, że przestrzeni na cięcia stóp w 2023 roku nie będzie - przewiduje Marcin Mazurek, główny ekonomista mBanku.

Pod koniec 2022 roku wzrost wyhamował i eksperci zaobserwowali stabilizację cen. Taka sytuacja, w warunkach wysokiej inflacji i rosnących wynagrodzeń, oznacza, że w realnym ujęciu mieszkania taniały.

14,3 proc. podrożały w ubiegłym roku mieszkania w Warszawie, o 12 proc. w Katowicach, a 11 proc. w Poznaniu. Spośród największych miast najskromniej stawki za metr kwadratowy urosły w Krakowie - o 5 proc., a jedynym w stawce miastem z ceną za mkw. niższą niż 10 tys. zł była Łódź.

2022 rok był okresem dwóch prędkości na rynku mieszkaniowym. Mieszkania drożały "siłą rozpędu” w pierwszej części roku, ale potem spadający popyt (zjawisko wynikające z kurczącej się zdolności kredytowej) wyhamował wzrosty i obserwowaliśmy stabilizację cen.

Rynkowy wskaźnik mówiący o relacji popytu i podaży wskazuje na kontynuację stabilizacji cen na największych rynkach.

- W Krakowie, Warszawie i Wrocławiu czas wyprzedaży oferty na koniec roku to 13-14 miesięcy, a w Poznaniu i Trójmieście - 16-17. Są to wartości w zakresie tak zwanej równowagi rynkowej - mówi Marcin Krasoń, ekspert rynku mieszkaniowego z Otodom Analytics.

Podobnie wpłynąć na ceny może powrót do równowagi na rynku budowlanym. Ceny materiałów przestały rosnąć, pojawiły się obniżki. Ale o spektakularne spadki może być trudno, bo rosnące koszty energii i transportu wpływają na większość elementów potrzebnych do wybudowania mieszkania.

Kupujący nie zrezygnowali z zakupu. Na razie po prostu czekają

- Zwłaszcza jeśli potencjalni kredytobiorcy będą czekać na spadki inflacji i definitywne zakończenie podwyżek stóp procentowych. NBP komunikuje na razie, że to tylko pauza. Uwzględnić należy też większą niepewność na rynku pracy i oczekiwanie na „Bezpieczny Kredyt 2” od rządu - wyjaśnia dr Marcin Mazurek, główny ekonomista mBanku.

Badania prowadzone wśród użytkowników obido i Otodom wskazują, że spora część osób nie zrezygnowała z zakupu mieszkania. Jedna grupa czeka na powrót zdolności kredytowej, a ci, którzy mają zdolność lub gotówkę, liczą na uspokojenie się sytuacji. Ponadto dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że deweloperzy nadal ubiegają się o pozwolenia na budowę - ci, którym finansowanie na to pozwoli, będą uruchamiać nowe inwestycje, gdy tylko pojawią się pierwsze symptomy ożywienia.

Nie ma przestrzeni na cięcia stóp procentowych

- Czy są szanse na przebudzenie w hipotekach już w pierwszej części roku? - Jest oczywiście możliwe w miarę szybkie złagodzenie skutków zaostrzonej polityki kredytowej. Aby to się jednak stało, potrzebne jest elastyczne podejście KNF do stosowania bufora 5 proc. przy wyliczaniu zdolności kredytowej, np. w przypadku kredytów o okresowo stałej stopie procentowej lub dla osób z większym wkładem własnym - mówi Marcin Krasoń z Otodom Analytics.

Sytuacja na rynku kredytowym jest pochodną wysokości stóp procentowych, a te w dużej mierze zależą od inflacji i podejścia do polityki pieniężnej.

- Moim zdaniem perspektywa utrzymania wyższej inflacji w tzw. horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej będzie powodować, że przestrzeni na cięcia stóp w 2023 roku nie będzie. W kolejnych latach nie wrócimy - o ile nie wydarzy się coś niespodziewanego, co zniszczy również realną sferę gospodarki - ani do zera, ani do 1,5 proc. - przewiduje Marcin Mazurek z mBanku.

