Na tej budowlanej spółce będzie można zarobić

Maklerzy Domu Maklerskiego BDM wyceniają akcje Mirbudu na 8,90 złotych i rekomendują „kupuj”. We wtorek (18 marca) za papier spółki trzeba zapłacić 7,69 zł.

Analitycy Domu Maklerskiego BDM podtrzymują swoje pozytywne nastawienie do akcji Mirbudu.

„Uważamy, że rośnie prawdopodobieństwo, że wyniki 2023 roku mogą pozytywnie zaskoczyć rynek. Spółka, pomimo ostatniego wzrostu kursu, nadal jest atrakcyjnie wyceniana wskaźnikowo. Uważamy, że znacznej poprawie powinna ulegać pozycja gotówkowa (wraz ze spadkiem udziału w portfelu kontraktów magazynowych), czego może nie doceniać konsensus” - czytamy w rekomendacji.

W ocenie analityków Domu Maklerskiego BDM ożywienie popytu kredytowego powinno także odwrócić negatywne trendy w segmencie deweloperskim Mirbudu, gdzie oferta spółki koncentruje się na rynkach regionalnych, które relatywnie mocniej odczuły trudne otoczenie w 2022 roku.

Maklerzy zwracają uwagę, że backlog spółki na koniec marca wynosił 5,25 mld zł, co wskazuje na możliwość utrzymania sprzedaży w segmencie budowlanym na poziomach zbliżonych do rekordowego 2022 roku także w latach 2023-2024. Powinno to pomóc spółce przejść przez trudniejszy w podaż nowych kontraktów rok 2023 bez presji na agresywniejsze ofertowanie.

„Jednocześnie uważamy, że spółka jako generalny wykonawca z dużym portfelem zleceń powinna być beneficjentem schłodzenia koniunktury na rynku budowlanym. Mirbud na naszych prognozach wyceniany jest na EV/EBITDA =3,3x (wartość przedsiębiorstwa podzielona przez jego zysk operacyjny powiększony o amortyzację – red). Podtrzymujemy zalecenie kupuj, podwyższając cenę docelową do poziomu 8,90 zł” - napisali analitycy DM BDM.

Mirbud działa na polskim rynku, przede wszystkim jako generalny wykonawca w obszarze budownictwa użyteczności publicznej, mieszkaniowego, przemysłowego oraz inżynierii drogowej.

Od 2008 roku spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Największym udziałowcem Mirbudu jest Jerzy Mirgos, który kontroluje 45,34 proc. akcji.

